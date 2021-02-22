Испытание холодом: проблемы Lexus NX300 в длительном зимнем тест-драйве

И в целом можно сказать, что машина со всеми зимними невзгодами справилась, ни разу не предложив корреспонденту портала «АвтоВзгляд» пересесть на общественный транспорт.
И это при том, что, например, в Калязине ей пришлось пару суток провести на открытой стоянке при −33, а в Москве регулярно превращаться в сугроб. Оказались ей по плечу и дурно чищенные загородные магистрали, и забытые коммунальщиками улицы Первопрестольной. Хотя, конечно, не все в поведении автомобиля в холодное время года пришлось по душе.
Но сначала о хорошем.
Удивительное дело, но автомобиль в самый лютый «минус» прогревается до комфортных для водителя и пассажиров температур очень быстро: в салоне становится тепло уже через три-четыре минуты после запуска двигателя.
А уж если не приходилось возиться с выпавшими за ночь осадками, то при выставленной на климатической установке температуре +24 куртку можно было снимать сразу.
При этом «Африка» обрушивалась не только на водителя и переднего пассажира, но и на задних седоков: спасибо инженерам за предусмотренные для них отдельные воздуховоды и подогрев пятых точек.
Столь же быстро размораживались и стекла — и лобовое, и заднее, и передние боковые. То есть начинать движение можно практически сразу. Ни разу, кстати сказать, не подвели и форсунки стеклоомывателя — мороз их не брал, хотя в отличие от «лобовухи» они и не подогреваются.
Хотя в этой дисциплине расстроило другое: просто фантастический расход «незамерзайки», особенно на трассе: в слякотную погоду на чистку фар и стекол уходит почти пять литров жидкости. А как сэкономить, если одно только заднее стекло заплевывается до полной непрозрачности в считанные секунды? Понятно, конечно, что проблемка касается большинства кроссоверов, но в случае с NX аэродинамические просчеты в этом смысле очевидны.
Из других раздражающих житейских мелочей стоит отметить явно «не морозостойкую» мультимедийку.
Точнее — клавиши управления ею. Несмотря на то, что салон, как уже говорилось, отогревается почти моментально, тачпад не реагирует на команды минут 10—15 после начала движения. И это при том, что, как портал «АвтоВзгляд» уже не раз отмечал, фирменный «лексусовский» тачпад сам по себе — крайне неудобная штука.
Пользоваться этой «мышкой» даже в статике затруднительно, а уж во время движения так и просто опасно: передвигать курсор правой рукой в ту или иную сторону, чтобы попасть в мелкие пункты меню — та еще задача. Но будем надеяться, что в грядущем новом поколении модели эту задачу японцы решат.Впрочем, все это действительно — мелочи жизни. Куда, согласитесь, интереснее, как этот «Лексус» справляется в сложнейших дорожных условиях со своей главной задачей — безопасно доставить седоков в пункт назначения.
Понятно, что «Эн Икс» ни разу не внедорожник и реальный офф-роуд — не его стихия. Однако и стандартный для класса клиренс в 190 мм, и полный привод позволяют чувствовать себя уверенно и на дачной грунтовке, и на постснегопадных столичных улицах. «Гребет» машина вполне уверенно.
Вашему корреспонденту, например, и в голову не приходило махать лопатой, чтобы выехать из снежного плена обочин, даже когда «японцу» путь преграждали брустверы, наваленные уборочной техникой: машина легко справлялась с препятствиями даже без нажатия кнопки подключения системы полного привода, когда крутящий момент передается на задние колеса в максимальной степени. Правда, тут все же надо проявлять некоторую осторожность и не штурмовать завалы ходом, чтобы не повредить низко висящий передний бампер.
Так же понравилось, что и на заснеженных трассах Lexus NX вполне уверенно читает дорожные знаки, контролирует полосу движения и слепые зоны (не всегда и не везде, понятное дело, но по большей части). И при этом надежно перестраивается, не опасаясь наших вечных снежных переметов между полосами движения (впрочем, о работе многочисленных электронных помощников рулевого портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал).
…И если подводить итоги зимней эксплуатации Lexus NX300, то можно сказать, что автомобиль справляется с природными катаклизмами на твердую четверку (и даже с плюсом). Хотя, скажу я вам, чистить все детали футуристических изысков его экстерьера (за которые, признаемся, модель и ценит потребитель) даже от последствий самого «лайтового» снегопада — то еще удовольствие.