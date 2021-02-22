Испытание холодом: проблемы Lexus NX300 в длительном зимнем тест-драйве

И в целом можно сказать, что машина со всеми зимними невзгодами справилась, ни разу не предложив корреспонденту портала «АвтоВзгляд» пересесть на общественный транспорт.

И это при том, что, например, в Калязине ей пришлось пару суток провести на открытой стоянке при −33, а в Москве регулярно превращаться в сугроб. Оказались ей по плечу и дурно чищенные загородные магистрали, и забытые коммунальщиками улицы Первопрестольной. Хотя, конечно, не все в поведении автомобиля в холодное время года пришлось по душе.

Но сначала о хорошем.