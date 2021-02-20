С какими проблемами столкнутся владельцы рестайлинговой LADA Vesta

Фото: vk.com, группа KVIRING DRIVE VK SHOP.
АВТОВАЗ пусть мелкими партиями, но уже собирает рестайлинговые LADA Vesta. Пока все машины уходят на испытания, но до конца года российский автогигант обязательно «выкатит» обновленную версию бестселлера. Портал «АвтоВзгляд» попытался выяснить, какие «болячки» перейдут по наследству грядущей новинке от нынешнего варианта флагмана марки.

LADA Vesta — автомобиль достаточно надежный: во всяком случае, тех «чудес», которые подкидывали «девятки» и «десятки», от вазовского флагмана ждать не приходится. Новое семейство успешно сопротивляется коррозии, радует крепкой подвеской, а главное — не досаждает множеством мелких поломок, как прежние автомобили из Тольятти.

Впрочем, многие мелочи АВТОВАЗ устранял «по ходу пьесы». У нынешних экземпляров — в отличие от первых тиражей — не скрипят стойки стабилизатора, не царапаются боковые стекла, не подвисает мультимедийная система… В общем, Vesta достигла своей кондиции, по качеству и надежности догнав многие иномарки.

Фото: vk.com, группа KVIRING DRIVE VK SHOP.

Чего ждать от рестайлинговой версии? В салоне появится большой планшет медиасистемы: головное устройство будет поддерживать протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а также сервисы «Яндекса». И, скорее всего, именно новая «мультимедийка» поначалу будет «выкидывать коленца»: еще никогда нашим электронщикам не удавалась создать абсолютно беспроблемный развлекательный комплекс.

Другим новшеством должен стать электромеханический привод стояночного тормоза — то бишь на центральном тоннеле вместо традиционного рычага появится новомодная кнопка. На многих (даже весьма дорогих) иномарках «электроручник» капризничает достаточно часто. Посмотрим, смогут ли тольяттинские инженеры сделать систему действительно надежной и безотказной.

Фото: Renault.

Топовый мотор объемом 1,8 литра считается довольно капризным: владельцы жаловались на повышенный масляный аппетит, слабый редукционный клапан маслонасоса и другие недочеты. Опять же, вазовский атмосферник постепенно «допиливают», поэтому он сохранит свое присутствие под капотом семейства даже после рестайлинга.

А еще… Сейчас российский офис компании Renault всерьез раздумывает над локализацией 150-сильного турбомотора объемом 1,3 литра, который ставится на «Дастер», «Аркану» и «Каптюр». И если АВТОВАЗ начнет выпуск этого движка (на фото выше), то его будет логично приладить на «Весту». Но повторим: это лишь предположения, пока не подтвержденные фактами.

Фото: Renault.

Наконец, рестайлинг принесет авто светодиодную оптику. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», отремонтировать такие фары и фонари зачастую невозможно, поскольку светотехника опечатана. Поэтому замены получаются очень дорогими… И если перепаять перегоревший диод сможет любой рукастый мастер, то покупка нового «глаза» взамен разбитого сильно ударит по кошельку.

В общем, даже после обновления «Веста» останется «Вестой» — крепким автомобилем для суровых условий. Но флагману марки LADA предстоит обрасти новым оборудованием вроде электрического «ручника», светодиодной оптики и современной «мультимедийки». И именно все эти «навороты» потенциально могут оказаться слабыми местами будущей новинки.

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21 февраля 2021
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