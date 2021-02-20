С какими проблемами столкнутся владельцы рестайлинговой LADA Vesta

LADA Vesta — автомобиль достаточно надежный: во всяком случае, тех «чудес», которые подкидывали «девятки» и «десятки», от вазовского флагмана ждать не приходится. Новое семейство успешно сопротивляется коррозии, радует крепкой подвеской, а главное — не досаждает множеством мелких поломок, как прежние автомобили из Тольятти.
Впрочем, многие мелочи АВТОВАЗ устранял «по ходу пьесы». У нынешних экземпляров — в отличие от первых тиражей — не скрипят стойки стабилизатора, не царапаются боковые стекла, не подвисает мультимедийная система… В общем, Vesta достигла своей кондиции, по качеству и надежности догнав многие иномарки.
Чего ждать от рестайлинговой версии? В салоне появится большой планшет медиасистемы: головное устройство будет поддерживать протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а также сервисы «Яндекса». И, скорее всего, именно новая «мультимедийка» поначалу будет «выкидывать коленца»: еще никогда нашим электронщикам не удавалась создать абсолютно беспроблемный развлекательный комплекс.
Другим новшеством должен стать электромеханический привод стояночного тормоза — то бишь на центральном тоннеле вместо традиционного рычага появится новомодная кнопка. На многих (даже весьма дорогих) иномарках «электроручник» капризничает достаточно часто. Посмотрим, смогут ли тольяттинские инженеры сделать систему действительно надежной и безотказной.
Топовый мотор объемом 1,8 литра считается довольно капризным: владельцы жаловались на повышенный масляный аппетит, слабый редукционный клапан маслонасоса и другие недочеты. Опять же, вазовский атмосферник постепенно «допиливают», поэтому он сохранит свое присутствие под капотом семейства даже после рестайлинга.
А еще… Сейчас российский офис компании Renault всерьез раздумывает над локализацией 150-сильного турбомотора объемом 1,3 литра, который ставится на «Дастер», «Аркану» и «Каптюр». И если АВТОВАЗ начнет выпуск этого движка (на фото выше), то его будет логично приладить на «Весту». Но повторим: это лишь предположения, пока не подтвержденные фактами.
Наконец, рестайлинг принесет авто светодиодную оптику. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», отремонтировать такие фары и фонари зачастую невозможно, поскольку светотехника опечатана. Поэтому замены получаются очень дорогими… И если перепаять перегоревший диод сможет любой рукастый мастер, то покупка нового «глаза» взамен разбитого сильно ударит по кошельку.
В общем, даже после обновления «Веста» останется «Вестой» — крепким автомобилем для суровых условий. Но флагману марки LADA предстоит обрасти новым оборудованием вроде электрического «ручника», светодиодной оптики и современной «мультимедийки». И именно все эти «навороты» потенциально могут оказаться слабыми местами будущей новинки.