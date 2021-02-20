С какими проблемами столкнутся владельцы рестайлинговой LADA Vesta

LADA Vesta — автомобиль достаточно надежный: во всяком случае, тех «чудес», которые подкидывали «девятки» и «десятки», от вазовского флагмана ждать не приходится. Новое семейство успешно сопротивляется коррозии, радует крепкой подвеской, а главное — не досаждает множеством мелких поломок, как прежние автомобили из Тольятти.

Впрочем, многие мелочи АВТОВАЗ устранял «по ходу пьесы». У нынешних экземпляров — в отличие от первых тиражей — не скрипят стойки стабилизатора, не царапаются боковые стекла, не подвисает мультимедийная система… В общем, Vesta достигла своей кондиции, по качеству и надежности догнав многие иномарки.