Названы сроки появления на рынке нового кроссовера Mazda CX-50

И хотя CX-50 станет самостоятельной моделью, по сути, она будет представлять собой купеобразную модификацию третьего CX-5. Тот же, в свою очередь, в ходе смены поколения «переедет» на новую модульную платформу с ведущей задней осью. Еще один немаловажный момент — кроссовер обзаведется новейшим шестицилиндровым двигателем.

Никаких подробностей о семействе рядных «шестерок», работа над которыми уже вовсю кипит, пока нет. Известно лишь, что в линейку войдут бензиновые, дизельные и гибридные агрегаты. А первой моделью с этими моторами станет следующая Mazda6, чья премьера намечена на 2022 год.

Напомним, что сегодня российские дилеры Mazda предлагают кроссовер CX-5 второго поколения по цене от 1 759 000 рублей. За эти деньги можно приобрести машину с младшим 150-сильным двигателем в 2 литра, механической коробкой передач и передним приводом.