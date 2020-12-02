Mazda превратит кроссовер CX-5 в заднеприводное кросс-купе

Наши коллеги из BestCarWeb сообщают, что в основу будущей Mazda CX-5 ляжет новая платформа с продольным расположением двигателя и задним приводом, которую готовят для следующего поколения седана Mazda6. Это подтверждает слухи, которые появились ранее — CX-5 станет заднеприводным автомобилем.

Вместе с шасси Mazda CX-5 третьего поколения изменит и форму кузова. Кроссовер превратят в кросс-купе. Кроме того, модель получит и новые 6-цилиндровые моторы объемом 3 и 3,3 литра.

Напомним, что в ближайшие полтора года Mazda не планирует выпускать новых моделей, поэтому очередная CX-5 должна появиться не ранее 2022 года. Причем японцы мечтают возвести ее в премиальный сегмент, так что конкуренты у «Мазды» будут теперь куда более серьезные. И, вероятно, немецкие. Что ж, лиха беда начало.