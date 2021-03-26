Когда в России появится новый Mitsubishi Outlander

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал, Mitsubishi Outlander «переехал» на модульную платформу CMF-C/D — ту же базу, на которой построен Nissan X-Trail. Помимо «тележки», у моделей общая силовая структура кузова и агрегаты. Речь идет о «ниссановском» 2,5-литровом атмосфернике мощностью 181 л. с. и бесступенчатой коробке передач Jatco. Привод у «Аута» — передний или полный, Super All-Wheel Control (S-AWC).

Как известно, в Японии производство сменившей генерацию модели уже началось. Когда же кроссовер доберется до отечественного рынка? По словам представителей российского офиса Mitsubishi, мы совершенно точно не увидим новинку до конца текущего года. Старт продаж намечен на 2022-й. Причем первое время, вероятнее всего, к нам будут импортировать машины из-за границы.

Добавим, что сегодня приобрести Mitsubishi Outlander текущего поколения можно по цене от 1 859 000 рублей. За эти деньги покупателю предлагается пятиместный автомобиль нынешнего года выпуска с младшим 2-литровым двигателем в простейшей комплектации. За машину побольше — с тремя рядами кресел — дилеры просят уже от 2 269 000 целковых.