В некоторых странах Nissan X-Trail будет трехцилиндровым

К этой новости придется подойти издалека. В гамме марки Infiniti есть турмотор 2.0 VC-T с переменной степенью сжатия, которая варьируется от 8,0:1 до 14,0:1. При этом рабочий объем меняется незначительно — с 1997 до 1970 кубических сантиметров. Эффект от такой «сложносочиненной» схемы — в пониженном расходе топлива: в зависимости от конкретных условий высокофорсированная турбочетверка может работать и как наддувный, и как атмосферный агрегат.

Теперь японские инженеры, убрав один цилиндр из четырех, получили трехцилиндровый двигатель 1.5 VC-Turbo, способный выдавать 204 л. с. мощности и 300 Нм момента. А первым новый агрегат примерит как раз свежее поколение кроссовера Nissan X-Trail.

Правда, скорее всего, в Россию новинка придет со старым-добрым безнаддувным 2.5, так как малокубатурные версии — прерогатива Китая, где такие машины пользуются солидными льготами. У нас же внедрение сложного движка не имеет никакого экономического смысла.

Между тем, только ленивый не отправил двигатель внутреннего сгорания на свалку истории! Дескать, век поршневых машин вышел, а впереди — счастливое электрическое будущее. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», ДВС еще рано списывать со счетов. Скажем,«Ниссану» удалось достичь рекордно выского теплового КПД на уровне 50%.