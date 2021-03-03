Новый Mitsubishi Pajero Sport для России кардинально изменился, не подорожав

На ощупь серьезно улучшились материалы отделки, лобовое стекло «вооружилось» зоной подогрева дворников, которой так не хватало текущей зимой, а багажник отныне оборудован электроприводом и умеет открываться не только с кнопки или брелока, но и «с ноги» — стоит поднести ступню к углу бампера, как крышка распахнется.
Кстати, козырек на пятой двери, судя по презентации производителя, действительно работает: вода больше не будет скатываться за шиворот автовладельцу, а отправится на дорогу по специальной канавке. Машину оснастили новой, полностью электронной приборной панелью в виде монолитного экрана, а также новым 8-дюймовым монитором мультимедийной системы.
Тоннель на втором ряду стал существенно ниже, обеспечивая больший комфорт для ног пассажиров, а полочки и ниши, особенно гигантский отсек непосредственно под селектором АКП, порадует всех «плюшкиных» страны.
По технике все осталось по-прежнему: рамная конструкция, легендарная фирменная трансмиссия SuperSelect 2 и два мотора — 2,4-литровый «дизель» и 3-литровый «бензин», агрегированные с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin или, в случае с двигателем на тяжелом топливе, 6-ступенчатой «механикой».
Так что Mitsubishi Pajero Sport, несмотря на модные тенденции, остался классическим внедорожником старой школы.
Испытать его на ходу пока не довелось, однако уже известно, что подвеску переработали в сторону снижения раскачки и прыжков по неровностям.
Mitsubishi в России долго собирала все пожелания клиентов и согласовывала с японским офисом требования россиян, поэтому и долго «запрягали»: обновоенный внедорожник Pajero Sport ждут уже два года. Ну и последний краеугольный камень — цена.
Она, естественно, стала выше, но не столь значительно, как ожидалось: прайс на минимальную комплектацию Mitsubishi Pajero Sport составит 2 879 000 рублей, а максимальный Ultimate обойдется в 3 699 000 «деревянных».
Причем это касается как дизельной, так и бензиновой версий, ведь машины с мотором на «легком» топливе теперь тоже будут собирать в Калуге.