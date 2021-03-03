Новый Mitsubishi Pajero Sport для России кардинально изменился, не подорожав

На ощупь серьезно улучшились материалы отделки, лобовое стекло «вооружилось» зоной подогрева дворников, которой так не хватало текущей зимой, а багажник отныне оборудован электроприводом и умеет открываться не только с кнопки или брелока, но и «с ноги» — стоит поднести ступню к углу бампера, как крышка распахнется.

Кстати, козырек на пятой двери, судя по презентации производителя, действительно работает: вода больше не будет скатываться за шиворот автовладельцу, а отправится на дорогу по специальной канавке. Машину оснастили новой, полностью электронной приборной панелью в виде монолитного экрана, а также новым 8-дюймовым монитором мультимедийной системы.