Новый Mitsubishi Pajero Sport для России кардинально изменился, не подорожав

Фото производителя.
Японцы существенно доработали и дооснастили популярный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, в чем убедился портал «АвтоВзгляд» на презентации модели. При этом, что любопытно, цены на модель остались практически на прошлом уровне.

На ощупь серьезно улучшились материалы отделки, лобовое стекло «вооружилось» зоной подогрева дворников, которой так не хватало текущей зимой, а багажник отныне оборудован электроприводом и умеет открываться не только с кнопки или брелока, но и «с ноги» — стоит поднести ступню к углу бампера, как крышка распахнется.

Кстати, козырек на пятой двери, судя по презентации производителя, действительно работает: вода больше не будет скатываться за шиворот автовладельцу, а отправится на дорогу по специальной канавке. Машину оснастили новой, полностью электронной приборной панелью в виде монолитного экрана, а также новым 8-дюймовым монитором мультимедийной системы.

Фото avtovzglyad.ru

Тоннель на втором ряду стал существенно ниже, обеспечивая больший комфорт для ног пассажиров, а полочки и ниши, особенно гигантский отсек непосредственно под селектором АКП, порадует всех «плюшкиных» страны.

По технике все осталось по-прежнему: рамная конструкция, легендарная фирменная трансмиссия SuperSelect 2 и два мотора — 2,4-литровый «дизель» и 3-литровый «бензин», агрегированные с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin или, в случае с двигателем на тяжелом топливе, 6-ступенчатой «механикой».

Так что Mitsubishi Pajero Sport, несмотря на модные тенденции, остался классическим внедорожником старой школы.

Фото avtovzglyad.ru

Испытать его на ходу пока не довелось, однако уже известно, что подвеску переработали в сторону снижения раскачки и прыжков по неровностям.

Mitsubishi в России долго собирала все пожелания клиентов и согласовывала с японским офисом требования россиян, поэтому и долго «запрягали»: обновоенный внедорожник Pajero Sport ждут уже два года. Ну и последний краеугольный камень — цена.

Она, естественно, стала выше, но не столь значительно, как ожидалось: прайс на минимальную комплектацию Mitsubishi Pajero Sport составит 2 879 000 рублей, а максимальный Ultimate обойдется в 3 699 000 «деревянных».

Причем это касается как дизельной, так и бензиновой версий, ведь машины с мотором на «легком» топливе теперь тоже будут собирать в Калуге.

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3 марта 2021
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