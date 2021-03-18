Автосалоны стали требовать от покупателей возврата ранее предоставленных скидок

Целый месяц вы потратили на то, чтобы обойти с десяток автосалонов в поисках машины своей мечты, и вот она нашлась. Повезло и с продавцом, который не пожалел ни сил, ни времени на согласование хорошей скидки. Вы внесли оговоренную сумму, подписали документы, забрали автомобиль. А через несколько дней получили неожиданный звонок — от того самого любезного менеджера.
Для начала он ради приличия, конечно, поинтересовался, как проходит процесс адаптации нового «члена семьи». А потом, сменив тон, потребовал внести в кассу дилера 100 000 рублей — те самые 10% от стоимости автомобиля, которые автосалон «подарил» за то, что вы воспользовались дополнительными услугами.
И это — не фантазии автора, не очередная «страшилка», а вполне реальный случай, с которым столкнулись сразу две читательницы портала «АвтоВзгляд», купившие машины в разных автосалонах. Неужто оголодавшие после пандемии дилеры придумали новый изощренный способ «развода» доверчивых покупателей?
Как известно, автосалон может дать хорошую скидку на новую машину в нескольких случаях. Например, если клиент устанавливает дополнительное оборудование, покупает «неликвид» или особо дорогую комплектацию, пользуется теми или иными сопутствующими услугами — скажем, отдает свой старый авто в Trade In, приобретает в шоу-руме полис ОСАГО или КАСКО, оформляет кредит.
Наши читательницы, ставшие в итоге «должниками» официальных дилерских центров, получили свои бонусы именно за кредит. И та, и другая заняли некую сумму денег в банке-партнере автосалона, и в обоих случаях одним из условий предоставления ссуды было страхование жизни и ответственности. Покупательницы дали свое согласие, приобрели полисы, но через несколько дней после покупки авто от них отказались — это и послужило поводом для конфликта с шоу-румом.
Подобная практика в России распространена: клиенты нередко принимают условия получения дилерской скидки, а через некоторое время «скидывают» ненужные обязательства: расторгают договоры страхования жизни или досрочно погашают кредиты. Но могут ли дилеры при подобной покупательской хитрости рассчитывать на возвращение своего бонуса? Сделка ведь уже состоялась, а после драки, как известно, кулаками не машут.
— Часто на практике встречается ситуация, когда в договор купли-продажи вносится условие о том, что транспортное средство должно быть приобретено за счет заемных средств, и дополнительно на период действия кредитного договора жизнь и здоровье заемщика должны быть застрахованы. В таком случае расторжение договора страхования будет причиной требования возврата скидки с покупателя, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» Дмитрий Першин, специалист юридической службы «Единый центр защиты».
Условия предоставления скидки должны быть подробно описаны в договоре купли-продажи. Если в соглашении есть пункт, в соответствии с которым бонус дается только за кредит, то автосалон не может требовать возврата денег из-за отказа от страхования жизни и здоровья. В том же случае, когда в документах акцент сделан и на это, клиент, подписавший договор и принявший все условия, обязан доплатить, тут уж никуда не денешься.
Следовательно, если возникла спорная ситуация, и дилер требует вернуть ранее предоставленную скидку, в первую очередь необходимо перечитать соглашение. Договор не нарушен? Можно смело отправлять менеджера в «черный список». В противном же случае лучше проконсультироваться с опытным юристом: он изучит документы и подскажет, как действовать дальше.