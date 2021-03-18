Автосалоны стали требовать от покупателей возврата ранее предоставленных скидок

Целый месяц вы потратили на то, чтобы обойти с десяток автосалонов в поисках машины своей мечты, и вот она нашлась. Повезло и с продавцом, который не пожалел ни сил, ни времени на согласование хорошей скидки. Вы внесли оговоренную сумму, подписали документы, забрали автомобиль. А через несколько дней получили неожиданный звонок — от того самого любезного менеджера.

Для начала он ради приличия, конечно, поинтересовался, как проходит процесс адаптации нового «члена семьи». А потом, сменив тон, потребовал внести в кассу дилера 100 000 рублей — те самые 10% от стоимости автомобиля, которые автосалон «подарил» за то, что вы воспользовались дополнительными услугами.

И это — не фантазии автора, не очередная «страшилка», а вполне реальный случай, с которым столкнулись сразу две читательницы портала «АвтоВзгляд», купившие машины в разных автосалонах. Неужто оголодавшие после пандемии дилеры придумали новый изощренный способ «развода» доверчивых покупателей?