Названы сроки появления на рынке нового Porsche Macan

Macan, являющийся второй по популярности моделью среди всех «Порше» в России, выпускается вот уже семь лет. В 2018-м он прошел через первую модернизацию, в 2021-м — переживает очередную. Посвежевший автомобиль не раз был замечен во время тестовых испытаний, кое-что о нем уже известно. Например, штутгартцы ограничатся легким «улучшайзингом», не подразумевающим серьезных технических доработок.

Как сообщил член исполнительного совета по исследованиям и разработкам Porsche AG Майкл Штайнер, мировая премьера обновленного Macan состоится до конца текущего года. А в 2023-м компания презентует новинку — электрическую версию модели, которая, впрочем, будет отличаться не только силовым агрегатом. Ее построят на другой модульной архитектуре — Premium Platform Electric. Не исключено, что и название она получит иное.

Г-н Штайнер также рассказал, что тестовые испытания электрифицированного Macan уже начались: его гоняют, как по полигонам, так и по дорогам общего пользования. К 2023-му году автомобили пройдут порядка 3 млн километров. Как и Taycan, новинка получит 800-вольтовую электросистему, но подзаряжаться она будет быстрее. На выбор покупателей предложат несколько модификаций разной мощности, но какой именно — пока не сообщается.