Российские продажи электрокаров выросли в 6 раз

Конечно, если проводить параллели с зарубежными странами, где рынки электрифицированных автомобилей развиваются весьма стремительно, российские продажи выглядят смешно. Судите сами: в Китае в прошлом году реализовали порядка 1,25 млн «экологически чистых» машин, в Германии — без малого 395 000, в Штатах — 322 000. У нас же не набралось даже одной тысячи.

Хотя спрос на электрокары по-прежнему ничтожен, он все же увеличивается. И во многом благодаря тому, что свои «зеленые» новинки начали активно привозить в Россию «премиалы»: вспомним Porsche Taycan и Audi e-tron — продажи обеих моделей стартовали в прошлом году.

Понятно, что простым смертным от таких премьер ни холодно, ни жарко. Ставка сделана на состоятельных граждан, которые готовы щедро платить за экзотику. И они платят.

Porsche Taycan по итогам квартала стал самым востребованным электромобилем — в его пользу в январе-марте сделали выбор 135 человек (44% от общего объема продаж). Второй в рейтинге Audi e-tron (62 кроссовера), третий — Tesla Model 3 (43 седана). На четвертой позиции расположился Tesla Model X (19 ед.), а замыкает лидерскую пятерку Nissan Leaf (16 ед.). Преодолеть отметку в 10 реализованных авто удалось и JAC iEV7S (14 шт.). У остальных же — меньше пяти.