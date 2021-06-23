Новый Infiniti QX60: первый обзор премиального кроссовера для России

Презентация второго поколения полноразмерного кроссовера Infiniti QX60 началась с рассказа о дизайне. Японцы точно сделали это не просто так, ведь прошлая модель была уж слишком спокойной, и бурных эмоций не вызывала. А теперь машины покупают глазами, так что нужно соответствовать. В результате у нового кроссовера оказалось куда больше экспрессии и оригинальных решений, нежели у предшественника.

При работе над кузовом дизайнеры вдохновлялись японским искусством оригами. В результате рисунок искусно сложенной бумаги угадывается на крупной решетке радиатора. А в нее как бы входит адаптивная головная оптика со светодиодными «ресничками» ходовых огней. На корме разместили узкие задние фонари, которые уже стали фирменным стилем бренда. Они тоже светодиодные. А на порогах и нижних частях бамперов видно много хромированных деталей.