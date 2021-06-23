Новый Infiniti QX60: первый обзор премиального кроссовера для России

Презентация второго поколения полноразмерного кроссовера Infiniti QX60 началась с рассказа о дизайне. Японцы точно сделали это не просто так, ведь прошлая модель была уж слишком спокойной, и бурных эмоций не вызывала. А теперь машины покупают глазами, так что нужно соответствовать. В результате у нового кроссовера оказалось куда больше экспрессии и оригинальных решений, нежели у предшественника.
При работе над кузовом дизайнеры вдохновлялись японским искусством оригами. В результате рисунок искусно сложенной бумаги угадывается на крупной решетке радиатора. А в нее как бы входит адаптивная головная оптика со светодиодными «ресничками» ходовых огней. На корме разместили узкие задние фонари, которые уже стали фирменным стилем бренда. Они тоже светодиодные. А на порогах и нижних частях бамперов видно много хромированных деталей.
В перечне оснащения значатся 20-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, двухцветный окрас кузова и рейлинги. То есть, кроссовер стал богаче и более интересен внешне. Теперь он точно не затеряется в потоке одинаковых машин.
Что касается салона, то его также кардинально изменили. Теперь зона водителя как бы отделена от пассажира. Тут появилась 10,8-дюймовая цифровая панель приборов с довольно интересной графикой. Кстати, азиаты почему-то всегда предлагают скудное графическое оформление. Хорошо, что на этот раз Infiniti стала исключением. Судя по фото, графика получилась достаточно «веселая» и информативная. Напоминает французские машины, которые можно считать эталоном в этом вопросе.
В центре передней панели разместили 12,5-дюймовый сенсорный дисплей, под ним дефлекторы вентиляции, а ниже — блок климата, состоящий из сенсорных кнопок и классических крутилок. Такое чередование «классики» и «модерна» должно понравиться широкому кругу покупателей.
Конечно же, салон обтянут кожей хорошего качества, а еще QX60 предлагает самый простой доступ на третий ряд. Говорят, туда без труда пролезет не только ребенок. А еще японцы гордятся тем, что проход на третий ряд у них самый просторный в классе. Второй ряд кресел можно сложить одним движением, и дорога на галерку открыта.
Теперь пройдемся по технической части. Под капотом кроссовера работает 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 295 л. с. Не исключаем, что для российского рынка его могут дефорсировать. Двигатель известный, впервые его показали в 2016 году. У мотора алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ и прямой впрыск. В паре с ним работает новый 9-ступенчатый «автомат». Он и позволит умерить топливные аппетиты агрегата. Кстати, селектор тут привычный, а не кнопочный. Как рассказали представители компании, такое решение выбрали исключительно ради дизайна.
Что касается привода, то японцы предлагают как переднеприводную версию, так и вариант с полноприводной трансмиссией Intelligent All-Wheel Drive. Надедемся, нашим покупателям предложат оба варианта.
Российские цены и спецификации обещают огласить чуть позже. Но теперь понятно одно. Новый Infiniti QX60, наконец, обрел интересную внешность, современный салон и неплохую графику «мультимедийки». Так что автомобиль вполне может побороться с другими 7-местными кроссоверами премиум-лиги и привлечь ту аудиторию, которая раньше не обращала внимание на QX60.