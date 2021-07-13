Японцы раскрыли подробности о Mazda CX-5 третьего поколения

По словам управляющего директора австралийского офиса Mazda Винеша Бхинди, в основу «третьей» Mazda CX-5 действительно ляжет совершенно новая платформа — та же заднеприводная «тележка», предусматривающая продольное расположение двигателя, на которой построят следующую Mazda6. А в моторную линейку войдут агрегаты семейства Skyactiv-X и новейшая рядная «шестерка».

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, шестицилиндровый двигатель создается в трех вариантах: бензиновом, дизельном и с воспламенением бензина по дизельному принципу — от сжатия. Правда, вероятнее всего, на Mazda6 и CX-5 их начнут ставить не сразу, ведь выпуск этих моторов стартует не раньше 2022 года, в то время как премьера того же CX-5 должна состояться до конца 2021-го.

Добавим, что сегодня официальные дилеры Mazda предлагают CX-5 второго поколения по цене от 1 811 000 рублей. На выбор представлено два мотора серии Skyactiv-G — двухлитровый двигатель мощностью 150 л. с. и 194-сильный агрегат в 2,5 литра. В паре с ними трудятся шестиступенчатая «механика» и «автомат», а привод — передний или полный.