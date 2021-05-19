Японцы привезли в Россию «столетнюю» серию Mazda6, CX-5 и CX-9

Версии Century Edition основаны на топовой комплектации Executive и окрашены цвет Snowflake White Pearl. На колесных ступицах и подголовниках сидений размещены специальные логотипы — эмблема Mazda, вписанная в кольцо с двумя горизонтальными выступами по центру. Этот же логотип нанесен на ключи от автомобилей.

На передних крыльях машин и ковриках салона размещены таблички «100 Years 1920 — 2020». Интерьер всех трех моделей в версии Century Edition оформлен в черно-белых тонах и дополнен обшивкой кресел кожей Nappa цвета Burgundy Red.

Mazda6 в юбилейной версии доступна с двигателем 2.5 (194 л. с.) по цене от 2 629 000 рублей. Кроссовер Mazda CX-5 Century Edition представлен с двумя двигателями на выбор: 2 литра (150 л. с.) от 2 920 000 рублей, и 2.5 литра (194 л. с.) от 3 035 000 рублей. Флагман марки — кроссовер СХ-9 в коллекционной серии Century Edition доступен за 3 888 000 рублей.