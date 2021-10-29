Новый MINI Countryman впервые замечен на тестах

В концерне BMW, куда входит и британская марка, решили унифицировать новый MINI Countryman со следующим BMW X1, который также готовится к премьере. По данным наших зарубежных коллег из Motor1, третий «Кантримен» даже «переедет» к своему собрату на другой завод — из Борна (Нидерланды) в Лейпциг (Германия).

В основу нового MINI Countryman ляжет модульная платформа UKL — она «дружит» как с традиционными ДВС, так и с гибридными установками и электромоторами. Но какие именно двигатели получит сменивший генерацию «Кантримен», непонятно. Хотя британцы наверняка предусмотрят одну или несколько «экологически чистых» модификаций.

Учитывая, что дорожные испытания нового MINI Countryman только начались, можно с уверенностью предположить, что в ближайшие полгода кроссовер мы не увидим. Его покажут не раньше, чем в конце 2022-го, а то и в начале 2023-го.

Добавим, что сейчас MINI Countryman продается в России в трех модификациях с моторами мощностью от 136 до 306 л. с. За базовую версию Cooper дилеры просят от 2 659 999, а за топовую John Cooper Works — уже от 4 059 999 рублей.