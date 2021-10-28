Потрогай меня: первый обзор нового поколения Range Rover

Приятно, что несмотря на локдауны и кризисы, многие комании не меняют планов по презентациям на российском рынке новых моделей. Вот и Jaguar Land Rover порадовал, выкатив пятое поколение своего флагманского внедорожника Range Rover.

Кстати, этот показ можно назвать знаковой премьерой, потому как автомобиль буквально на днях представили в Великобритании. И вот уже две предсерийные модели (одна даже с правым рулем) в Москве. Все потому, что российский рынок для марки считается одним из приоритетных.

Признаться, и четвертое поколение внедорожника, дебютировавшее больше девяти лет назад, до сих пор язык не поворачивается назвать устаревшим. Так что инженерам и дизайнерам пришлось решать трудную задачу. Ведь испротить хорошую вещь в попытках сделать ее лучше — проще простого. Посмотрим, как англичане с ней справлись.