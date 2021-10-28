Потрогай меня: первый обзор нового поколения Range Rover

Приятно, что несмотря на локдауны и кризисы, многие комании не меняют планов по презентациям на российском рынке новых моделей. Вот и Jaguar Land Rover порадовал, выкатив пятое поколение своего флагманского внедорожника Range Rover.
Кстати, этот показ можно назвать знаковой премьерой, потому как автомобиль буквально на днях представили в Великобритании. И вот уже две предсерийные модели (одна даже с правым рулем) в Москве. Все потому, что российский рынок для марки считается одним из приоритетных.
Признаться, и четвертое поколение внедорожника, дебютировавшее больше девяти лет назад, до сих пор язык не поворачивается назвать устаревшим. Так что инженерам и дизайнерам пришлось решать трудную задачу. Ведь испротить хорошую вещь в попытках сделать ее лучше — проще простого. Посмотрим, как англичане с ней справлись.
В основе пятого поколения «Рейнджа» — новая модульная платформа MLA-Flex, на которой станут базироваться все будущие модели марки. Как и прежде, в конструкции много алюминия, при этом жесткость кузова возросла на 50%. Габариты тоже стали подросли. Длина, ширина и высота «обычной» версии — 5052, 2209 и 1870 мм соответственно, а вариант с длинной колесной базой Long увеличился на 200 мм. Вся прибавка пришлась на колесную базу, что позволило увеличить размер салона, то есть комфорт.
Интересно, что на презентации почти ничего не сказали о характеристиках авто, уделив основное внимание ощущениям от машины. То есть качеству материалов отделки салона, опциям и оснащению. Видимо, это новый тренд, потому как подобный формат вводят и другие премиальные бренды. Технике уделяется все меньше внимания, тем не менее сначала о ней и расскажу.
На старте продаж у нас появится базовый «дизель» объемом 3 л с отдачей в 249 л. с. Будет и более мощный агрегат D350 того же объема, развивающий 350 л. с. А на вершине гаммы обоснуется новый бензиновый V8 объемом 4,4 л мощностью 530 л. с. Все моторы работают в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. В будущем можем ожидать, что в Россиию приедет и полностью электрическая версия «Рейнджа», но произойдет это не раньше 2024 года.
Если говорить про ходовую часть, то схема подвесок почти не изменилась. Спереди стоят двойные поперечные рычаги, а сзади — многорычажка. Осталась и пневмоподвеска, а система подавления кренов Dynamic Response Pro отныне более продвинута. Теперь она «распускает» и «зажимает» стабилизаторы быстрее предшественницы.
Дорожный просвет в максимально приподнятом положении кузова составляет 295 мм, а система Terrain Response 2, отвечает за работу всех электронных систем на бездорожье. То есть «Рейндж» не потерял своих внедорожных способностей, с чем всех можно поздравить.
Если говорить про внешность, то Range Rover остался автомобилем, который своим видом говорит о статусе хозяина. Дизайн стал еще более лаконичным, но и новых решений тут хватает. Появились выдвижные дверные ручки и глянцевые пороги, в которых вмонтированы датчики. Они не только выполняют роль парктроников, но и могут обнаружить человека. Дело в том, что двери у машины открываются и закрываются нажатием соответствующей кнопки. Так вот, датчики нужны для того, чтобы дверью не задело человека, стоящего рядом.
Кузовные зазоры — еще одна гордность инженеров. Они смогли их максимально уменьшить: теперь почти незаметно, что дверь багажника состоит из двух частей с откидным бортом. А зазор между капотом и крыльями удалось сократить вдвое: теперь щель больше напоминает молдинг.
В салоне может быть как привычная кожа, так и альтернативные материалы отделки (особая шерсть и текстиль), которые на ощупь оказались гораздо приятнее и лучше привычной кожи. Да и на глаз такой салон выглядит куда дороже. Кстати, салонные коврики теперь производят из переработанного мусора со дна океана, что должно порадовать каждого члена «Гринпис».
Такой тренд можно понять. Дело в том, что многие покупатели в разных странах отказываются от натуральной кожи в пользу более, так сказать «гуманных» и экологичных материалов отделки. И британцам есть, что предложить.
Кроме этого, в отделке, скажем, дверных карт использовали вставки из различных сортов дерева с открытыми порами, а рукоять селектора «автомата» выполнели из керамики. Точно могу сказать, что по отделке салона Range Rover даст фору любому немецкому конкуренту.
Что касается функционала, то он богат. Так что перед тем как сесть за руль, хорошо бы прочитать мануал со списком всех функций. У кресел есть все электрорегулировки, обогрев и массаж, так что в дальней дороге спина точно не устанет. А в центре передней панели разместили 13,1-дюймовый тачскрин мультимедийки Pivi Pro с возможностью обновления софта по воздуху.
Еще один интересный факт — теперь длиннобазную версию можно заказать в семиместном исполнении. Британцы говорят, что по части комфорта третий ряд сопоставим со вторым рядом некоторых конкурентов. А что касается второго ряда, то он может быть как трехместным, так и с капитанскими креслами Executive Class.
В общем, пора переходить на доширак и готовится брать ипотеку, потому как прием заказов на новый Range Rover стартует весной 2022 года. Цен пока не называют, но за ориентир моджно взять прайс автомобиля в Великобритании. Там она начинается от 94 400 фунтов стерлингов, то есть это чуть больше 9 000 000 рублей.