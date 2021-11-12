Suzuki опубликовала тизерное изображение таинственного кроссовера

Внедорожник Suzuki Jimny относительно недавно сменил поколение, а вот следующих Vitara и SX4 мы уже заждались. Российский офис марки даже ориентировочные сроки появления новинок не называет. Но одну из них, похоже, мы в обозримом будущем все же увидим. Речь об SX4, который дебютирует до конца ноября. И теперь это не слухи — дату премьеры подтвердили европейские подразделения марки, опубликовавшие тизерное изображение новинки.

Увы, но фотография лишь одна, и рассмотреть на ней что-либо, кроме оптики, невозможно. С другой стороны, на то он и тизер, чтобы подогревать интерес, а не раскрывать в преддверии презентации подробности. Тем более что ждать осталось совсем недолго. По крайней мере, до премьеры. Когда же новенькие кроссоверы доберутся до шоу-румов российских дилеров, сказать пока сложно.

Добавим, что сегодня Suzuki SX4 продается в России в двух модификациях с 1,4- и 1,6-литровыми моторами, пятиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным «автоматом», системой переднего и полного привода. Цена кроссовера в базовом исполнении — 1 749 000 рублей, а в топовом — от 2 229 000 целковых.