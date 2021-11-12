3 действия шиномонтажников, которые в обязательном порядке нужно контролировать самому

Менять летнюю резину на зимнюю необходимо, когда среднесуточная температура не превышает +7 градусов. В этих условиях уже присутствует риск образования наледи по ночам, раскатывать по которой на шинах, не предусмотренных для данного времени года и температурного режима, чревато неприятностями. Впрочем, среди автомобилистов полно и ответственных, кто меняет шины заранее, когда еще шиномонтажи работают в обычном режиме. И безответственных, которые все делают в последний момент. А это уже влечет за собой определенные последствия.

При ударной загрузке шиномонтажных мастерских, куда, во-первых, без записи попросту не попасть, их рабочие, в своем желании побыстрее обслужить как можно больше клиентов, начинают пренебрегать правилами и технологиями правильного монтажа колес. В чем это проявляется?

Часто в суете и при обилии автомобилей торопыги неправильно устанавливают домкраты. А между тем на большинстве машин места установки обозначены специальными метками на порогах. В запаре же работник на глаз подкатывает подъемное устройство, совершенно не задумываясь о том, что может что-нибудь повредить. А подобное пренебрежение правилами установки домкрата чревато, как минимум, замятием порога. А как максимум — выводом из строя какого-нибудь важного датчика или, как в случае с Land Rover Discovery, компрессора (многие умудряются подкатить домкрат именно в то место, где нанесен значок с перечеркнутым домкратом).