3 действия шиномонтажников, которые в обязательном порядке нужно контролировать самому

Менять летнюю резину на зимнюю необходимо, когда среднесуточная температура не превышает +7 градусов. В этих условиях уже присутствует риск образования наледи по ночам, раскатывать по которой на шинах, не предусмотренных для данного времени года и температурного режима, чревато неприятностями. Впрочем, среди автомобилистов полно и ответственных, кто меняет шины заранее, когда еще шиномонтажи работают в обычном режиме. И безответственных, которые все делают в последний момент. А это уже влечет за собой определенные последствия.
При ударной загрузке шиномонтажных мастерских, куда, во-первых, без записи попросту не попасть, их рабочие, в своем желании побыстрее обслужить как можно больше клиентов, начинают пренебрегать правилами и технологиями правильного монтажа колес. В чем это проявляется?
Часто в суете и при обилии автомобилей торопыги неправильно устанавливают домкраты. А между тем на большинстве машин места установки обозначены специальными метками на порогах. В запаре же работник на глаз подкатывает подъемное устройство, совершенно не задумываясь о том, что может что-нибудь повредить. А подобное пренебрежение правилами установки домкрата чревато, как минимум, замятием порога. А как максимум — выводом из строя какого-нибудь важного датчика или, как в случае с Land Rover Discovery, компрессора (многие умудряются подкатить домкрат именно в то место, где нанесен значок с перечеркнутым домкратом).
Чтобы ускорить процесс установки и снятия колес, мастера используют гайковерты. Естественно, закручивают до упора. Однако усилие, с которым должны быть закручены колесные гайки, строго регламентировано. А потому, гонясь за скоростью, гайковертом можно вкручивать гайки без затяжки. Затем, необходимо использовать динамометрический ключ, где выставляется нужный для протяжки крутящий момент. И уж ни в коем случае нельзя затягивать гайки при помощи трубы и ноги до характерного скрипа.
Бездумное использование гайковерта несет и другие проблемы владельцу автомобиля. Например, использование обычных ударных головок при откручивании влечет за собой повреждение углубления, в котором располагается гайка. Царапины, сколы — это как минимум не красиво, а как максимум — путь к коррозии. В этой связи головка на гайковерте должна быть с защитной пластиковой втулкой, исключающей механическое повреждение поверхности диска.
Откручивание и закручивание же болтов-секреток при помощи гайковерта и вовсе противопоказано. Некоторые из секреток имеют довольно нежный профиль, который от переизбытка усилия можно легко повредить. А выкрутить поврежденный болт будет целой проблемой.
Для того, чтобы рядовой шиномонтаж не принес вам проблем, старайтесь менять колеса вовремя, а не в последний момент. Когда работник сервиса не загружен и не бегает от машины к машине, он выполняет свою работу более ответственно. Впрочем, это все равно не повод ослаблять контроль.