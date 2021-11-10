Баварцы готовят к премьере новейший кроссовер BMW X8

Разговоры о BMW X8 начались больше трех лет назад, когда представители марки сообщили, что обсуждают возможность запуска модели, но прежде им необходимо «опробовать» X7. В итоге баварцы приняли положительное решение — и вот, «восьмерка» уже почти готова к премьере. Однако любителям больших кроссоверов радоваться рано: до конвейера автомобиль доберется еще не скоро.

По данным наших зарубежных коллег из Motor1, BMW X8 покажут публике 29 ноября. И это странно, ведь новинку логичнее было бы представить на автосалоне в Лос-Анджелесе, который будет принимать посетителей с 19 по 28 ноября. Как бы то ни было, баварцы, вероятнее всего, выкатят прототип — серийную же версию мы увидим не раньше следующего года.

К слову, производство BMW X8 баварцы, скорее всего, наладят на своем заводе в американском Спартанберге (Южная Каролина), где сейчас собираются другие «иксы». А вот никаких технических подробностей о машине до сих пор нет. Конечно, есть шанс, что их раскроют в ходе презентации прототипа…