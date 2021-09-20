«Бюджетник» мечты с японским ценником: тест-драйв Suzuкi SX4

Все по-честному
Последнее обновление, случившееся пять лет назад с Suzuki SX4 второй генерации, ощутимо «взъерошило» его внешность. Из безобидного героя мультфильма с раскосыми глазками он превратился в повзрослевшего и сердитого «мальчиша-плохиша». Подобный облик с неприкрытым гонором легко располагает к себе — он не отпугивает обывателя смелыми дизайнерскими экспериментами и открыто намекает на бойцовский характер.
В салоне SX4 также отсутствуют смелые дизайнерские эксперименты, и не исключено, что кто-то об этом пожалеет, зевнув от скуки. На фоне конкурентов оформление интерьера здесь смотрится архаично, зато налицо проверенная лаконичная классика. По крайней мере, в отличие от многих дальневосточных конкурентов, японцы из Suzuki не пытались замаскировать бюджетную прозу под дерзким футуристическим хай-теком.
Здесь все предельно честно, как в отношении нетривиальных материалов, так и в плане бесхитростного дизайна. В то же время качество сборки кроссовера на безупречном уровне.
Проза жизни
Все вроде бы на своих местах — классическая панель приборов, снизу на центральной консоли — климатическая установка с родными кругляшами; сверху 7-дюймовый интерактивный экран медиасистемы. Но потом с досадой замечаешь, что и здесь инженеры заглянули в будущее, пренебрегая удобством использования. Громкость мультимедийки на мониторе регулируется только сенсорными кнопками.
К счастью, водителя спасает мультируль, на котором тоже предусмотрено управление этой функцией. Но все же, чтобы сделать музыку потише или погромче, у многих из нас даже во время движения рука привычно тянется к медиасистеме. А там нужно внимательно разглядеть шкалу между минусом и плюсом и хорошенько туда прицелиться пальцем. В солнечную погоду это сделать совсем непросто — экран в SX4 неприятно бликует.
Еще одна недосказанность в эргономике: переключатель автоматической коробки упирается в конечное положение Manual (ручной режим), минуя нужный Drive. То есть, водитель Suzuki SX4, используя «автомат», должен каждый раз быть начеку и вовремя остановить рукоятку коробки в положении D, и в результате новичок при старте почти всегда будет непроизвольно включать механический режим. По мере ускорения на первой скорости машина начинает истошно реветь, умоляя повысить передачу. Вот, пожалуй, это основные недостатки японского автомобиля.
По законом жанра
Водительская посадка в SX4 ничем не обременена даже для рулевого с выдающейся комплекцией. Руль регулируется по двум направлениям, места хватает, сидение удобное, все органы управления в легком доступе, так что жаловаться в этом смысле не приходится.
На заднем диване с откидным подлокотником по-царски почувствуют себя только двое пассажиров, так как на полу прячется довольно высокий центральный тоннель. Если они средней комплекции, то свободного пространства над головой и в коленях им будет достаточно. Но баскетболистам здесь будет точно тесновато.
Suzuki оснащен багажником размером 430 л, где под фальшполом скрывается «докатка» и ремкомплект. При сложенных спинках заднего дивана объем грузового увеличивается до 1269 л.
Спинки регулируются по наклону, но, увы, в списке опций отсутствует подогрев задних сидений. Что касается недостатка оснащения, то следует заметить, что и розетки для обитателей «галерки» в SX4 не предусмотрено, а USB-разъем в салоне только один — в подлокотнике между передними сидениями.
Поехали!
Тестовый экземпляр в топовой полноприводной комплектации заряжен 1,4-литровым турбомотором Boosterjet мощностью 140 л. с., который работает в паре шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Японцы на славу поработали с настройками турбокомпрессора, в результате чего работа агрегата на удивление порадовала своими характеристиками.
Во-первых, он потрясающе эластичен. Невзирая на умеренный объем, движок активно тянет на самых низах, словно турбодизель. Отклик на педаль газа — мгновенный, турбоямы совсем не чувствуются, коробка не тормозит. В обычном режиме SX4 ускоряется уверенно и со знанием дела, а в спортивном просыпается совсем озорной темперамент, который демонстрирует завидную динамику. Так что агрессивные черты в облике этого «малыша» вполне оправданы.
Еще одно преимущество 1,4-литрового мотора — его экономичность. В смешанном цикле реальный расход у нас составил 8,5 л на 100 километров. Зачет!
Руль в SX4, хоть и пустоватый, но водителю это не мешает получать удовольствие от управления. Тем более, что и подвеска кроссовера предельно комфортабельна и по минимуму транслирует огрехи асфальта. При скоростных маневрах не обходится без умеренных кренов, зато на волнообразном покрытии «японец» собран и дисциплинирован. При движении по сухому неровному грунту ходовая показала себя достаточно энергоемкой. Во всяком случае, амортизаторы ни разу не пробились.
Suzuki SX4 оснащается системой полного привода Allgrip с электромагнитной муфтой. С помощью шайбы Drive Mode Select водитель может выбирать четыре режима движения: автоматический, снежное покрытие, спорт и имитацией блокировки c равномерной передачей крутящего момента по осям.
Однако злоупотреблять серьезным бездорожьем на этом автомобиле не следует. Надо помнить, что клиренс размером 180 мм, как и показатели геометрической проходимости кузова, здесь далеко не выдающиеся для выездов на целину.
Безусловно, преимущества SX4 налицо — простые решения, приемистый и экономичный мотор, комфортное управление. Однако рублем за этого «японца» наш брат не голосует. В прошлом году внутри своей модельной линейки он оказался последним в рейтинге продаж, уступив собратьям Vitara и Jimny. Далеко ему и до успешных бестселлеров нашего авторынка Hyundai Creta (1 119 000 − 2 012 000 рублей) и Renault Duster (1 017 0000 − 1 509 000).
И все дело в том, что Suzuki SX4 с ценовым диапазоном от 1 699 000 до 2 149 000 целковых откровенно проигрывает одноклассникам по оснащению. Максимум, что предлагает топовая версия японской модели среди современных праздников комфорта, так это парктроники с камерой заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя/света, аудиосистему с четырьмя динамиками и тканевые сидения!
В свою очередь, полноприводная Hyundai Creta в комплектации Prestige по цене 1 900 000 рублей (на 249 000 доступнее, чем топовый SX4!) со 150-сильным мотором обрадует покупателя еще и премиальным аудиустановкой Bose с восемью динамиками, системой камер кругового обзора (SVM) и функцией обзора слепых зон (BVM), панорамной крышей, обогревом не только передних, но и задних сидений, а также руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Кроме того, в эту стоимость входят электрорегулировки водительского кресла в шести направлениях, включая поясничную поддержку (в CX4 сидения настраиваются механически). Почувствуйте разницу!
Напомним, что Suzuki SX4 собирается на заводе в Венгрии. И, конечно, ему не по силам мериться ценником с бюджетниками, чье производство локализовано в России. В этом-то и вся проблема нашего героя. И если бы не по-японски завышенная стоимость, у него были все шансы завоевать сердце и кошелек наших соотечественников.