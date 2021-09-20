«Бюджетник» мечты с японским ценником: тест-драйв Suzuкi SX4

Все по-честному

Последнее обновление, случившееся пять лет назад с Suzuki SX4 второй генерации, ощутимо «взъерошило» его внешность. Из безобидного героя мультфильма с раскосыми глазками он превратился в повзрослевшего и сердитого «мальчиша-плохиша». Подобный облик с неприкрытым гонором легко располагает к себе — он не отпугивает обывателя смелыми дизайнерскими экспериментами и открыто намекает на бойцовский характер.

В салоне SX4 также отсутствуют смелые дизайнерские эксперименты, и не исключено, что кто-то об этом пожалеет, зевнув от скуки. На фоне конкурентов оформление интерьера здесь смотрится архаично, зато налицо проверенная лаконичная классика. По крайней мере, в отличие от многих дальневосточных конкурентов, японцы из Suzuki не пытались замаскировать бюджетную прозу под дерзким футуристическим хай-теком.

Здесь все предельно честно, как в отношении нетривиальных материалов, так и в плане бесхитростного дизайна. В то же время качество сборки кроссовера на безупречном уровне.