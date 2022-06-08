Хорошо забытое старое: все о новом кроссовере LADA Duster−2022

Начнем с самого главного — мотора. Уже понятно, что малообъемного надувного двигателя TCe 150 у нас не будет. В отставку уйдет и «дизель». На смену им, если верить ряду источников, придет бензиновый двигатель ВАЗ−21179 объемом 1,8 литра и мощностью 122 силы, который станет работать в паре с механической коробкой передач. Напомним, что такую связку сейчас ставят на «Весту».
У вазовцев уже есть опыт установки своих моторов на французские модели. Вспомним хотя бы универсал LADA Largus. Исходя из этого, технически не составит труда интегрировать собственный агрегат под капот кроссовера. Будут лишь минимальные переделки. В результате LADA Duster станет даже динамичнее. Особенно, если сравнивать кроссовер с реновским мотором 1,6 отдачей 113 сил. Вопрос лишь в уровне шума, который может быть выше, но это решаемая задача.
Сам по себе вазовский мотор можно назвать удачным. У него чугунный блок, что заметно облегчает затраты на капитальный ремонт. Да еще и не один. Запчастей к двигателю много, так что дефицита точно не будет. Водяная помпа на этом моторе стоит от зарубежного поставщика, так что ее не клинит через 40 000 км, как на других двигателях, у которых помпа отечественная. Смущает лишь качество роликов и термостата.
Дальше — коробка передач. И вот тут может быть куда более интересно. На «Весты» с этим мотором ставили коробки Renault JR5, локализованные в России. Что будет с локализацией после ухода французов — вопрос. Уверены — проблему решат. И поможет в этом Renault, ведь они ушли так, чтобы остаться. Значит, полностью «рубить концы» точно не станут.
Кстати, эта «механика» критически важна, ведь она подходит под полноприводную трансмиссию, а собственных аналогов в Тольятти нет.
Что касается мультимедиа-системы, то у АВТОВАЗа уже есть прекрасное головное устройство — LADA Enjoy Pro. Это совместная разработка с «Яндексом». Система даст фору многим «мультимедийкам» иных производителей, так что на Duster она впишется идеально. С ней же можно «подружить» и сервис LADA Connect. В итоге у «Дастера» появится мощный софт, который «утрет нос» функционалу большинства кроссоверов-конкурентов.
В конце предположим, что самые доступные версии LADA Duster могут быть «упрощенными» из-за дефицита пресловутых электронных компонентов. Однако «Дастеру» это может пойти и на пользу. Ведь многие покупают автомобиль, чтобы ездить по плохим дорогам, значит, та же система ESP им просто не нужна. Да и отсутствие ABS не так критично. Раньше мы без всего этого добра ездили и особо не переживали. Так что кроссовер может стать даже дешевле, а это большой плюс.
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