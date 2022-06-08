Хорошо забытое старое: все о новом кроссовере LADA Duster−2022

Начнем с самого главного — мотора. Уже понятно, что малообъемного надувного двигателя TCe 150 у нас не будет. В отставку уйдет и «дизель». На смену им, если верить ряду источников, придет бензиновый двигатель ВАЗ−21179 объемом 1,8 литра и мощностью 122 силы, который станет работать в паре с механической коробкой передач. Напомним, что такую связку сейчас ставят на «Весту».

У вазовцев уже есть опыт установки своих моторов на французские модели. Вспомним хотя бы универсал LADA Largus. Исходя из этого, технически не составит труда интегрировать собственный агрегат под капот кроссовера. Будут лишь минимальные переделки. В результате LADA Duster станет даже динамичнее. Особенно, если сравнивать кроссовер с реновским мотором 1,6 отдачей 113 сил. Вопрос лишь в уровне шума, который может быть выше, но это решаемая задача.

Сам по себе вазовский мотор можно назвать удачным. У него чугунный блок, что заметно облегчает затраты на капитальный ремонт. Да еще и не один. Запчастей к двигателю много, так что дефицита точно не будет. Водяная помпа на этом моторе стоит от зарубежного поставщика, так что ее не клинит через 40 000 км, как на других двигателях, у которых помпа отечественная. Смущает лишь качество роликов и термостата.