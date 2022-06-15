Volkswagen Tiguan третьего поколения впервые замечен на тестах

В объектив камеры попали тестовые мулы (автомобили в текущем кузове, на которых обкатываются новые агрегаты), а потому никаких выводов относительно внешности третьего «Тигуана» пока не сделаешь. Тем не менее, обращают на себя внимание заглушки радиаторной решетки и отсутствие видимых патрубков выхлопной системы, а это указывает на то, что перед нами — электромобили.

Впрочем, по мнению наших зарубежных коллег из Carscoops, даже несмотря на то, что Volkswagen сосредоточился на «зеленом» транспорте, от модификаций с традиционными ДВС вольфсбургцы не откажутся. Правда, информации о том, какие именно моторы и коробки получит следующий Tiguan, нет. Скорее всего, агрегаты останутся прежними, единственное — их могут модернизировать, подогнав под ужесточившиеся экологические стандарты.

Остается лишь надеяться на то, что оценить новый Volkswagen Tiguan смогут и россияне. Ведь сегодня перспективы бренда на отечественном рынке весьма туманны: поставки из-за рубежа «заморожены», калужский и нижегородский заводы остановлены. Причем последняя площадка уже готовится к закрытию, о чем портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал здесь.

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