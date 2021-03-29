Volkswagen прекратит производство бензиновых и дизельных двигателей

Планы компании Volkswagen относительно новых двигателей внутреннего сгорания раскрыл в интервью нашим зарубежным коллегам из Automobilwoche генеральный директор марки Ральф Брандштеттер. Значит ли это, что отныне «народные автомобили» будут выпускаться исключительно с электрическими установками? Отнюдь. Бензиновые и дизельные агрегаты в линейке останутся.

Нынешние поколения традиционных моторов будут производить, вероятно, еще много лет. И даже более того — вольфсбургцы намерены их совершенствовать, подгоняя под новый экологический стандарт Евро-7, который введут в Евросоюзе к 2027 году. Напомним, что конкретные требования ужесточенной нормы еще не определены. Предполагается, что максимальный объем выбросов сократят с 80 до 30 мг/км.

Традиционные «фольксвагеновские» агрегаты начнут постепенно снимать с производства, лишь когда они достигнут своего экологического «потолка». А потом в компании сосредоточат все внимание на электромобилях.

Учитывая, что Audi и Volkswagen, объявившие о прекращении разработок новых ДВС, одного поля ягоды, следует ожидать, что с подобными заявлениями вскоре выступят и другие марки, входящие в концерн. В том числе и Skoda, пользующаяся наибольшей популярностью в нашей стране.