Верните музыку: самый дешевый и простой способ восстановить хрипящие колонки

Добро пожаловать в мир подержанных автомобилей! Отныне и на ближайшие месяцы, если не годы, мантра «потом купим новый» недействительна и не актуальна, ведь новых просто нет. Вернее, они есть, но сопоставляя цену на новую машину и потребность в ее покупке, выигрывает логика. Нет в этом смысла, проще переждать кризис на том авто, которым уже владеешь. Однако и в этой парадигме не все гладко и комфортно.

Даже трех- или пятилетний автомобиль способен подбрасывать сюрпризы и требует к себе больше внимания, чем ежегодная замена масла с колодками и редкая мойка. Начинают подходить к финалу своего ресурса «расходники» второго порядка, появляются «танцы» с различными датчиками, узлами и прочими, незнакомые адептам новых машин. Простой пример — колонки. Вроде жили — не тужили, даже дружили, как вдруг невинным летним утром окрестности водительского сидения оглашают неведомый ранее хрип и треск. Цена в магазине способна не только укусить, но и проглотить, так что приходится идти на компромисс: либо терпеть, либо платить. Однако опыт эксплуатации совершеннолетнего автомобиля подсказывает, что есть и другие рецепты.

Начнем с земного: даже за пару лет плотной эксплуатации автомобильные колонки способны набрать в себя впечатляющее количество самого разного мусора — от пылинки до самореза с гайкой. Все это «счастье» плотным слоем ложиться по всей площади, прилипает к магниту, набивается в «закрома» и, конечно, мешает наслаждению музыкальными композициями. Порой даже простая чистка самого динамика позволяет вернуть ему прежнюю мелодичность. Заодно и крепление дверных карт проинспектируем — русская дорога никуда не исчезла, так что импортная клипса, что держит декоративный пластик, не всегда «пышет здоровьем».