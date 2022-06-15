Верните музыку: самый дешевый и простой способ восстановить хрипящие колонки

Добро пожаловать в мир подержанных автомобилей! Отныне и на ближайшие месяцы, если не годы, мантра «потом купим новый» недействительна и не актуальна, ведь новых просто нет. Вернее, они есть, но сопоставляя цену на новую машину и потребность в ее покупке, выигрывает логика. Нет в этом смысла, проще переждать кризис на том авто, которым уже владеешь. Однако и в этой парадигме не все гладко и комфортно.
Даже трех- или пятилетний автомобиль способен подбрасывать сюрпризы и требует к себе больше внимания, чем ежегодная замена масла с колодками и редкая мойка. Начинают подходить к финалу своего ресурса «расходники» второго порядка, появляются «танцы» с различными датчиками, узлами и прочими, незнакомые адептам новых машин. Простой пример — колонки. Вроде жили — не тужили, даже дружили, как вдруг невинным летним утром окрестности водительского сидения оглашают неведомый ранее хрип и треск. Цена в магазине способна не только укусить, но и проглотить, так что приходится идти на компромисс: либо терпеть, либо платить. Однако опыт эксплуатации совершеннолетнего автомобиля подсказывает, что есть и другие рецепты.
Начнем с земного: даже за пару лет плотной эксплуатации автомобильные колонки способны набрать в себя впечатляющее количество самого разного мусора — от пылинки до самореза с гайкой. Все это «счастье» плотным слоем ложиться по всей площади, прилипает к магниту, набивается в «закрома» и, конечно, мешает наслаждению музыкальными композициями. Порой даже простая чистка самого динамика позволяет вернуть ему прежнюю мелодичность. Заодно и крепление дверных карт проинспектируем — русская дорога никуда не исчезла, так что импортная клипса, что держит декоративный пластик, не всегда «пышет здоровьем».
Второй важный элемент — проводка. Тонкий проводок может перетереться, окислиться и даже рассыпаться, создавая вместо нот сплошные помехи. Опытный мастер ' на глаз' определить провинившегося: распухший, рассыпающийся зеленью «шнурок» уже не в состоянии выполнять свои прямые обязанности. Если визуально все в порядке — нужно прозвонить. Мультиметр — полезная в хозяйстве вещь — стоит недорого, а в эксплуатации автомобиля незаменим. Так или иначе, виновник будет найден. Менять в сборе, кидать «соплю» или паять — выбор каждого. Но без ремонта тут точно не обойтись, а сама колонка — не виновата.
Третий важный пункт, нуждающийся в диагностике, это сам разъем, имеющий обыкновение размыкаться и даже рассыпаться, окисляться и просто покрываться грязью. Чтобы почистить его, потребуется специальный химический состав, ибо встречу с щеткой и, тем более, напильником он просто не переживет. Зеленый налет тонко намекает, что в соединение неоднократно попадала вода, так что музыкальный дискомфорт — лишь следствие проблемы, которую надо решать в первую очередь. Однако наиболее распространенный вариант — простой разрыв, вызванный очередным дачным ралли-рейдом. Воткнуть на место, и будет счастье.
Парадигма нового мира, который не просто возник на горизонте, а уже вовсю шагает по планете — осознанно умеренное потребление, подразумевающее некоторое понимание происходящих внутри авто процессов. Десятки, если не сотни простаивающих конвейеров — одна только «Тойота» остановила 16 ниток — толсто намекают, что теперь машинами мы будем пользоваться долго, а мантра про «менять каждые три года» очень скоро подвергнется модному ныне «кэнселингу».
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