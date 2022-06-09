Volkswagen расстанется со своими российскими работниками по-европейски

– Персонал «Фольксваген Груп Рус» в настоящее время находится в режиме простоя. В Нижнем Новгороде работает около 200 сотрудников «Фольксваген Груп Рус». Компания предложила сбалансированный пакет льгот тем сотрудникам из Нижнего Новгорода, которые хотели бы иметь возможность покинуть компанию по собственному желанию, — такое заявление распространил российский офис Volkswagen.

Сообщается, что сотрудники, которые подпишут заявление об увольнении по соглашению сторон до 17 июня, получат выходное пособие в размере шести окладов, а те, кто сделает это до 29 июня — по пять зарплат. Кроме того, за уволившимися работниками сохранится пакет медицинского страхования до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование. Особо подчеркивается, что предложение уволиться касается сотрудников исключительно нижегородского подразделения немецкого автопроизводителя в России.

Напомним, что в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ» компания VW выпускала модели Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Skoda Octavia и Volkswagen Taos. Сборка велась силами рабочих ГАЗа, а представители Volkswagen осуществляли контроль. В начале марта 2022 года производство Skoda и VW в Нижнем Новгороде было приостановлено и не возобновлялось до сих пор, сообщает «Коммерсант».

Решение Volkswagen расстаться с персоналом своего нижегородского подразделения означает, что сборка немецких машин на ГАЗе, судя по всему, будет полностью ликвидирована.

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