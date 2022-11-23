Почему не стоит покупать подержанную Toyota Camry

Кратко напомним, что Toyota Camry в кузове VX50 выпускали с 2011 по 2018 годы. За это время прошло два обновления. Да, «Кэмри» — высоколиквидный автомобиль, который медленно теряет в цене, но и у него немало слабых мест.

Самая главная из кузовных «болячек» — ржавчина на капоте и крышке багажника. Она возникает под хромированными накладками в точках их крепления, а затем распространяется на кузовные панели. Вздутия краски нередко замечают и в проеме хозблока. В гарантийный период дилеры перекрашивали эти места, а сейчас все работы лягут на плечи покупателя. Учитывая рост цен на лакокрасочные материалы, придется заплатить немало.

Но это еще не все. Дорестайлинговые машины отличаются слабой антикоррозионной защитой. Достаточно небольшого скола, чтобы через какое-то время металл начал разрушаться. Так что лучше отдавать предпочтение рестайлинговым авто — они более стойко переносят наши «соленые» дороги.

Стоит уделить внимание и ксеноновой оптике: она не отличается долговечностью, а лампы нынче совсем не дешевые. Японцы несколько раз проводили различные доработки, но так и не смогли решить проблему.