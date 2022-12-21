Хлюст из Поднебесной: видео тест-драйв кроссовера Changan Uni-K

Фото: АвтоВзгляд
В июле уходящего года до российских шоу-румов Changan докатился новенький кроссовер Uni-K, сразивший потенциальных покупателей не только эффектной внешностью, но и «тяжеленной» ценой. Китайцы попросили от 3,3 млн. рублей, но что предложили? Четыре колеса, «симпатичную мордашку» да букет всевозможных опций? А как обстоят дела с «удовольствием за рулем» и прочими драйверскими прелестями? Ответы на эти и другие вопросы — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Любопытно, что «серые» продажи Changan Uni-K начались даже раньше официальных. Причем торговцы, таскавшие машины по параллельному импорту, просили за кроссовер еще больше — аж 5,5 млн. рублей. Только вдумайтесь: китайский автомобиль по цене «однушки» в недалеком Подмосковье!

«Белый» прайс оказался куда приятнее, но ажиотажного спроса на Uni-K все же не случилось. Что, впрочем, и не удивительно. Марки Changan россияне еще побаиваются.

Взглянуть хотя бы на результаты продаж за 11 месяцев текущего года. Geely, худо-бедно заслужившая доверие нашего брата, выдала без малого 21 000 автомобилей, а Changan — не дотянула и до 5000. У обеих в линейке — по три модели.

К слову о Geely. Ее Tugella как раз конкурирует с Uni-K — хотя последний и чуточку крупнее. Но сравнивать их сейчас мы не будем: оставим эту идею для другого материала. Пока же предлагаем посмотреть «одиночный» обзор на амбициозный SUV от Changan.

Все, что нужно узнать о кроссовере перед его покупкой — в 9-минутном видео здесь.

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21 декабря 2022
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