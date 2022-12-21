Хлюст из Поднебесной: видео тест-драйв кроссовера Changan Uni-K

Любопытно, что «серые» продажи Changan Uni-K начались даже раньше официальных. Причем торговцы, таскавшие машины по параллельному импорту, просили за кроссовер еще больше — аж 5,5 млн. рублей. Только вдумайтесь: китайский автомобиль по цене «однушки» в недалеком Подмосковье!
«Белый» прайс оказался куда приятнее, но ажиотажного спроса на Uni-K все же не случилось. Что, впрочем, и не удивительно. Марки Changan россияне еще побаиваются.
Взглянуть хотя бы на результаты продаж за 11 месяцев текущего года. Geely, худо-бедно заслужившая доверие нашего брата, выдала без малого 21 000 автомобилей, а Changan — не дотянула и до 5000. У обеих в линейке — по три модели.
К слову о Geely. Ее Tugella как раз конкурирует с Uni-K — хотя последний и чуточку крупнее. Но сравнивать их сейчас мы не будем: оставим эту идею для другого материала. Пока же предлагаем посмотреть «одиночный» обзор на амбициозный SUV от Changan.
Все, что нужно узнать о кроссовере перед его покупкой — в 9-минутном видео здесь.