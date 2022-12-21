Хлюст из Поднебесной: видео тест-драйв кроссовера Changan Uni-K

Взглянуть хотя бы на результаты продаж за 11 месяцев текущего года. Geely, худо-бедно заслужившая доверие нашего брата, выдала без малого 21 000 автомобилей, а Changan — не дотянула и до 5000. У обеих в линейке — по три модели.

К слову о Geely. Ее Tugella как раз конкурирует с Uni-K — хотя последний и чуточку крупнее. Но сравнивать их сейчас мы не будем: оставим эту идею для другого материала. Пока же предлагаем посмотреть «одиночный» обзор на амбициозный SUV от Changan.

Все, что нужно узнать о кроссовере перед его покупкой — в 9-минутном видео здесь.