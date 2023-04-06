Как подержанный Range Rover Sport разоряет владельцев

Бывалый «англичанин» до сих пор не обделен вниманием — на Range Rover Sport, по некоторым данным, приходится около 30% всех российских интернет-запросов, связанных с моделями бренда. Впрочем, и немудрено, ведь машины первого поколения, выпущенные с 2005 по 2013 годы, сейчас можно приобрести меньше чем за миллион рублей. Но делать этого не нужно, потому что со временем внедорожник превращается в настоящий «деньгосос».
Будем снисходительны к сколам на кузове — они появляются у всех машин. У Range Rover Sport есть неприятности серьезнее: например, с силовыми агрегатами. Их разброс по мощности огромен — от 190 до 510 сил. Самый экономичный — «дизель» объемом 2,7 литра отдачей 190 «лошадей». Он налоговыгодный, но с «сюрпризом» внутри: если автомобиль заглохнет в дороге, это может означать, что развалился коленвал. А чтобы отремонтировать мотор, придется снимать кузов с рамы.
Добавим сюда то, что абсолютно все «дизели» чувствительны к качеству топлива. Из-за плохой солярки можно «прикончить» ТНВД (топливный насос высокого давления). Достаточно «сжечь» полный бак горючего низкого качества, и насосу конец. Причем сам он считается неремонтопригодным.
Бензиновые агрегаты славятся прожорливостью, а еще у них высокий транспортный налог. Через 100 000 километров «сердца» начинают громыхать — так дает о себе знать подшипник водяного насоса. А дроссельный узел нужно чистить каждые 50 000 километров, иначе машина станет «вялой».
Трансмиссия — не лучшее произведение компании ZF. До 2005 года ставили пятиступенчатые «автоматы», а с 2010 до 2012 годы на 4,4-литровый «турбодизель» шла восьмидиапазонная АКП. Все они чувствительны к температуре масла, так что зимой перед поездкой узел обязательно надо прогревать. Если этого не делать, то гарантирован износ гидротрансформатора, втулок масляного насоса и фрикционов. Удивительно, но даже «робот» иного китайского кроссовера более надежен.
Еще один «нежданчик» — раздаточная коробка. Половинки ее корпуса соединяются герметиком, который через 6—8 лет стареет. В итоге внутрь начинает проникать грязь, «убивающая» цепь. А работы по ремонту могут перевалить и за 100 000 рублей…
Так что не нужно обращать внимание на «Рейндж» за миллион, который внешне в хорошем состоянии. Серьезных поломок по «железу» более чем достаточно, а стоимость устранения всех проблем может превысить цену автомобиля.