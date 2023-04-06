Как подержанный Range Rover Sport разоряет владельцев

Бывалый «англичанин» до сих пор не обделен вниманием — на Range Rover Sport, по некоторым данным, приходится около 30% всех российских интернет-запросов, связанных с моделями бренда. Впрочем, и немудрено, ведь машины первого поколения, выпущенные с 2005 по ­2013 годы, сейчас можно приобрести меньше чем за миллион рублей. Но делать этого не нужно, потому что со временем внедорожник превращается в настоящий «деньгосос».

Будем снисходительны к сколам на кузове — они появляются у всех машин. У Range Rover Sport есть неприятности серьезнее: например, с силовыми агрегатами. Их разброс по мощности огромен — от 190 до 510 сил. Самый экономичный — «дизель» объемом 2,7 литра отдачей 190 «лошадей». Он налоговыгодный, но с «сюрпризом» внутри: если автомобиль заглохнет в дороге, это может означать, что развалился коленвал. А чтобы отремонтировать мотор, придется снимать кузов с рамы.

Добавим сюда то, что абсолютно все «дизели» чувствительны к качеству топлива. Из-за плохой солярки можно «прикончить» ТНВД (топливный насос высокого давления). Достаточно «сжечь» полный бак горючего низкого качества, и насосу конец. Причем сам он считается неремонтопригодным.