Пять мифов о долговечности моторов, которые сейчас можно забыть

Спроси матерого водилу: каким должен быть движок авто, чтобы он «прожил» как можно дольше и не создавал при этом проблем автовладельцу? И он ответит — атмосферным. То есть без турбонаддува. На первый взгляд, это логично: чем меньше узлов (отсутствует турбина), тем ниже вероятность, что какой-то из них выйдет из строя. Но сейчас это не так. Например, атмосферный 110-сильный 1,6-литровый фольксвагеновский двигатель MPI, будучи «атмосферником», достаточно часто начинает «жрать» масло уже на 50 000 пробега при самой бережной эксплуатации. Виной тому — конструкция его впускного и выпускного коллекторов и проблемы с маслосъемными кольцами.
А «атмосферники» от Hyundai/Kia, например, грешат подсосом микрочастиц содержимого катализатора в цилиндры. Что приводит к скоропостижной отправке движка на «капиталку». Не в «атмосферности» теперь кроется надежность, а в других особенностях конструкции силового агрегата.
Многие водители уверены также, что цепной привод ГРМ гораздо надежнее ременного. Забудьте. Это было справедливо лет 10 назад. А теперь в моторах применяют тонюсенькие и нежные цепи — в борьбе с «лишним» весом. Как следствие — цепи очень быстро растягиваются и начинают требовать срочной замены. Чему, кстати, здорово способствует привычка большинства автомобилистов не прогревать двигатель перед началом движения.
А еще огромное число автовладельцев уверены, что применение АИ−95, в то время когда мотор их машины нормально «переваривает» АИ−92, сильно продляет жизнь силовому агрегату и защищает его от неприятностей с топливом. Это полная ерунда. Хотя бы потому, что в бензине с более высоким октановым числом просто содержится больше присадок. Которые в теплую погоду первыми (и очень быстро!) испаряются из топлива. После чего мотор оказывается на низкоооктановом пайке, с которым далеко не всегда может справиться.
Не менее устаревшим мнением можно считать утверждение, что чем меньше у машины пробег, тем дольше проживет ее двигатель. Оно было верно до эпохи тотальных городских заторов в мегаполисах. В нынешних условиях двигатель машины типичного горожанина гораздо сильнее «убивается» рваным режимом движения в «пробках» и частыми запусками из-за множества поездок на короткие расстояния, нежели поездками с высокой, но постоянной скоростью по шоссе.
Нельзя также не вспомнить о бытующей до сих пор среди водителей уверенности в том, что по-настоящему хорошим выбором для двигателя может быть лишь дорогое масло. Ничего подобного. Цена масла складывается из стоимости его компонентов и затрат производителя на маркетинг и продвижение товара. Поэтому розничные цены на совершенно одинаковые по своим свойствам моторные смазки могут различаться порой кратно. Просто потому, что один из брендов очень много средств вкладывает в рекламу.