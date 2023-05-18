Пять мифов о долговечности моторов, которые сейчас можно забыть

Спроси матерого водилу: каким должен быть движок авто, чтобы он «прожил» как можно дольше и не создавал при этом проблем автовладельцу? И он ответит — атмосферным. То есть без турбонаддува. На первый взгляд, это логично: чем меньше узлов (отсутствует турбина), тем ниже вероятность, что какой-то из них выйдет из строя. Но сейчас это не так. Например, атмосферный 110-сильный 1,6-литровый фольксвагеновский двигатель MPI, будучи «атмосферником», достаточно часто начинает «жрать» масло уже на 50 000 пробега при самой бережной эксплуатации. Виной тому — конструкция его впускного и выпускного коллекторов и проблемы с маслосъемными кольцами.

А «атмосферники» от Hyundai/Kia, например, грешат подсосом микрочастиц содержимого катализатора в цилиндры. Что приводит к скоропостижной отправке движка на «капиталку». Не в «атмосферности» теперь кроется надежность, а в других особенностях конструкции силового агрегата.

Многие водители уверены также, что цепной привод ГРМ гораздо надежнее ременного. Забудьте. Это было справедливо лет 10 назад. А теперь в моторах применяют тонюсенькие и нежные цепи — в борьбе с «лишним» весом. Как следствие — цепи очень быстро растягиваются и начинают требовать срочной замены. Чему, кстати, здорово способствует привычка большинства автомобилистов не прогревать двигатель перед началом движения.