Почему в России скоро станет намного больше дешевых китайских машин

Несмотря на могучий рывок и богатство дружественного китайского автопрома, российский рынок новых автомобилей все еще прозябает в дефиците. С одной стороны, это выгодно дилерам, которые накручивают цены и много зарабатывают на каждой машине. С другой — долго так продолжаться не может, поскольку постоянная поддержка дефицита просто уничтожит дилерскую отрасль.
Деньги ведь не столько в продаже, сколько в обслуживании: запчасти и ремонт приносят в разы больше, а если новых машин не будет, то и обслуживать будет некого. Поэтому тиски алчности постепенно начнут разжиматься. Однако есть и еще одна причина, сдерживающая приток свежих авто в Россию. Никогда такого не было и вот опять — логистика.
Как рассказывают дистрибьюторы колесной техники, импорт в Россию возможен через два «бутылочных горлышка»: порты Дальнего Востока и Санкт-Петербурга. Они, естественно, наглухо забиты, мощностей не хватает. А внутреннее производство автомобилей только начинает набирать обороты — тьфу-тьфу-тьфу, по дереву тук-тук-тук.
Так что единственным путем увеличения импортных — как, впрочем, и экспортных — потоков является расширение действующих и построение новых транспортных артерий. Недаром Владимир Путин посвящает столько времени коридору «Север-Юг». Однако до открытия нового транспортного пути пока далеко. Впрочем, есть и хорошие новости.
Импорт из Китая, в том числе и автомобильный, в 2023 году расширится и резко ускорится: по международному мосту через Амур прошли первые автовозы. Получив новую транспортную связку с Поднебесной, российский рынок начнет быстрее насыщаться различными товарами, снизится цена логистики — конкуренция рождает скидки — и, что самое главное, резко сократится время ожидания. Основная проблема сейчас — портовые очереди, которые зачастую задерживают товар до двух-трех месяцев. Новый мост эту проблему решает. Не полностью, но заметно.
Безусловно, потребуется время на отладку логистических цепочек с учетом новой вводной, подписание различных договоров и составление маршрутов. Но в итоге это даст заметный всему рынку объем товаров, что в первую очередь скажется на цене — спрос начнет удовлетворяться, право выбирать перейдет от продавца к покупателю. И это действительно очень хорошая новость.