Почему в России скоро станет намного больше дешевых китайских машин

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Профессиональные участники автомобильного рынка единогласно сошлись во мнении: китайские инженерные и производственные возможности позволят насытить российский рынок любым количеством, опять же, любых автомобилей. Но дело двигается крайне медленно, дефицит по многим моделям все еще есть. Тем не менее, уже скоро все изменится.
Эдуард Раскин

Несмотря на могучий рывок и богатство дружественного китайского автопрома, российский рынок новых автомобилей все еще прозябает в дефиците. С одной стороны, это выгодно дилерам, которые накручивают цены и много зарабатывают на каждой машине. С другой — долго так продолжаться не может, поскольку постоянная поддержка дефицита просто уничтожит дилерскую отрасль.

Деньги ведь не столько в продаже, сколько в обслуживании: запчасти и ремонт приносят в разы больше, а если новых машин не будет, то и обслуживать будет некого. Поэтому тиски алчности постепенно начнут разжиматься. Однако есть и еще одна причина, сдерживающая приток свежих авто в Россию. Никогда такого не было и вот опять — логистика.

Как рассказывают дистрибьюторы колесной техники, импорт в Россию возможен через два «бутылочных горлышка»: порты Дальнего Востока и Санкт-Петербурга. Они, естественно, наглухо забиты, мощностей не хватает. А внутреннее производство автомобилей только начинает набирать обороты — тьфу-тьфу-тьфу, по дереву тук-тук-тук.

Фото: edition.cnn.com

Так что единственным путем увеличения импортных — как, впрочем, и экспортных — потоков является расширение действующих и построение новых транспортных артерий. Недаром Владимир Путин посвящает столько времени коридору «Север-Юг». Однако до открытия нового транспортного пути пока далеко. Впрочем, есть и хорошие новости.

Импорт из Китая, в том числе и автомобильный, в 2023 году расширится и резко ускорится: по международному мосту через Амур прошли первые автовозы. Получив новую транспортную связку с Поднебесной, российский рынок начнет быстрее насыщаться различными товарами, снизится цена логистики — конкуренция рождает скидки — и, что самое главное, резко сократится время ожидания. Основная проблема сейчас — портовые очереди, которые зачастую задерживают товар до двух-трех месяцев. Новый мост эту проблему решает. Не полностью, но заметно.

Безусловно, потребуется время на отладку логистических цепочек с учетом новой вводной, подписание различных договоров и составление маршрутов. Но в итоге это даст заметный всему рынку объем товаров, что в первую очередь скажется на цене — спрос начнет удовлетворяться, право выбирать перейдет от продавца к покупателю. И это действительно очень хорошая новость.

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19 мая 2023
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