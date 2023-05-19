Почему в России скоро станет намного больше дешевых китайских машин

Несмотря на могучий рывок и богатство дружественного китайского автопрома, российский рынок новых автомобилей все еще прозябает в дефиците. С одной стороны, это выгодно дилерам, которые накручивают цены и много зарабатывают на каждой машине. С другой — долго так продолжаться не может, поскольку постоянная поддержка дефицита просто уничтожит дилерскую отрасль.

Деньги ведь не столько в продаже, сколько в обслуживании: запчасти и ремонт приносят в разы больше, а если новых машин не будет, то и обслуживать будет некого. Поэтому тиски алчности постепенно начнут разжиматься. Однако есть и еще одна причина, сдерживающая приток свежих авто в Россию. Никогда такого не было и вот опять — логистика.

Как рассказывают дистрибьюторы колесной техники, импорт в Россию возможен через два «бутылочных горлышка»: порты Дальнего Востока и Санкт-Петербурга. Они, естественно, наглухо забиты, мощностей не хватает. А внутреннее производство автомобилей только начинает набирать обороты — тьфу-тьфу-тьфу, по дереву тук-тук-тук.