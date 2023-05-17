Самые дешевые китайские кроссоверы с передним приводом

Многие автопроизводители КНР начинали с того, что предлагали россиянам именно переднеприводные SUV. Ведь у азиатов машины с шильдиком AWD не в чести. Видимо поэтому городских версий у «поднебесных» брендов немало. Самый доступный — JAC S3. Эту модель размером с «Дастер» сейчас можно купить за 1 399 000 рублей.
Столько стоит базовая комплектация Comfort с 1,6-литровым мотором отдачей 109 сил, который спарен с шестиступенчатой «механикой». «Трешка» порадует светодиодной оптикой, кондиционером, двумя подушками безопасности и круиз-контролем. Оснащение не очень богатое, да и сама машина далеко не нова, потому особым спросом не пользуется.
Следом идет противоположность «Джаку» — свежая новинка рынка BAIC X35. Его собирают на калининградском «Автоторе». Под капотом этого SUV работает 1,5-литровый 116-сильный агрегат в паре с механической трансмиссией. Есть вариант и с вариатором.
Покупатель найдет тут ABS, электромеханический стояночный тормоз, кондиционер, парктроники, 16-дюймовые колеса и другие блага. Цена начинается от 1 698 900 рублей.
Упомянем и Haval Jolion. Он стал одним из самых популярных SUV в России. Причем модель можно купить и с полным приводом. Но если возвращаться к базовой версии, то ее предлагают с 1,5-литровым «сердцем» отдачей в 143 л. с. и, конечно же, «ручкой». Цена от 1 899 000 рублей на модель 2023 года выпуска. Здесь есть светодиодная оптика, подогрев передних кресел, функция бесключевого доступа и кондиционер.
А имея в кармане 2 039 900 рублей, можно приобрести Chery Tiggo 4 с 1,5-литровым «атмосферником». Такой выдает 113 л. с. Пожалуй, это наиболее современный и продвинутый «кросс» из всех присутствующих в списке. Если говорить про оснащение, то в «базе» уже есть передние подушки безопасности, обогревы всего и вся, кондиционер, круиз-контроль, а также довольно приличный набор электронных помощников.