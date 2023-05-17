Самые дешевые китайские кроссоверы с передним приводом

Многие автопроизводители КНР начинали с того, что предлагали россиянам именно переднеприводные SUV. Ведь у азиатов машины с шильдиком AWD не в чести. Видимо поэтому городских версий у «поднебесных» брендов немало. Самый доступный — JAC S3. Эту модель размером с «Дастер» сейчас можно купить за 1 399 000 рублей.

Столько стоит базовая комплектация Comfort с 1,6-литровым мотором отдачей 109 сил, который спарен с шестиступенчатой «механикой». «Трешка» порадует светодиодной оптикой, кондиционером, двумя подушками безопасности и круиз-контролем. Оснащение не очень богатое, да и сама машина далеко не нова, потому особым спросом не пользуется.

Следом идет противоположность «Джаку» — свежая новинка рынка BAIC X35. Его собирают на калининградском «Автоторе». Под капотом этого SUV работает 1,5-литровый 116-сильный агрегат в паре с механической трансмиссией. Есть вариант и с вариатором.