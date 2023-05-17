Как содержать машину в порядке и при этом не тратить много денег

Теперь фирменной продукции не отыскать. Да и на подделку можно «напороться» запросто. При этом машина как и прежде нуждается в обслуживании. Поэтому многие автовладельцы вспомнили советы прежних поколений водителей.

Оказывается, например, что обычная пищевая сода или соль просто необходимы каждому автолюбителю. С их помощью решается огромное количество задач: от чистки салона до предотвращения запотевания стекол.

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