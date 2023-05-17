Как содержать машину в порядке и при этом не тратить много денег

Фото "АвтоВзгляд"
Расходы на содержание автомобиля выросли в нашей стране в последнее время в разы. Бюджетные запчасти встречаются только на авторазборках, а автохимия по уходу за кузовом и салоном уже стала недоступна для большого числа «рулевых». К счастью, есть проверенные дедовские методы, которые позволяют сохранить «железного коня» исправным и чистым. О них и напоминает портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Еще пару лет назад полки в автомагазинах ломились от обилия всевозможных препаратов по уходу за автомобилем. Шла и массированная реклама, заставляющая выбирать различные тюбики и баллончики в яркой упаковке. К слову, толк от них был не всегда, зато ими часто хвастались перед соседями по гаражу. Сейчас же все кардинально изменилось.

Теперь фирменной продукции не отыскать. Да и на подделку можно «напороться» запросто. При этом машина как и прежде нуждается в обслуживании. Поэтому многие автовладельцы вспомнили советы прежних поколений водителей.

Оказывается, например, что обычная пищевая сода или соль просто необходимы каждому автолюбителю. С их помощью решается огромное количество задач: от чистки салона до предотвращения запотевания стекол.

Удивлены? Тогда слушайте очередной выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд»: мы собрали для вас много разной житейской мудрости или, как говорят молодые, лайфхаков, с которыми можно познакомиться здесь.

автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, автохимия
17 мая 2023
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