Хитрый ход: почему в России подорожали два кроссовера Exeed

Поскольку версии Luxury теперь нет, самым доступным Exeed TXL получается в исполнении Flagship. За него просят 4 249 900 рублей. Здесь есть система стабилизации, парктроники, адаптивный круиз-контроль, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, обогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль и прочее. SUV предлагают с двумя моторами рабочим объемом 1,6 и 2 л. мощностью 186 и 197 л. с. соответственно. Оба спарены с роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией.

Флагманский Exeed VX подорожал на 370 000 рублей. То есть сейчас его цена — 5 279 900 целковых. За эти деньги покупатель получает двухзонный климат-контроль, люк в крыше, систему распознавания знаков и другие «плюшки». Под капотом «китайца» работает 2-литровый турбированный агрегат с отдачей в 249 л. с. и семиступенчатый «робот».

Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием к представителям компании, но они рассказали только о том, что продажи базовых версий не останавливали. Информацию лишь убрали с сайта. Аргументировать данное решение не берутся.