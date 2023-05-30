Хитрый ход: почему в России подорожали два кроссовера Exeed

Поскольку версии Luxury теперь нет, самым доступным Exeed TXL получается в исполнении Flagship. За него просят 4 249 900 рублей. Здесь есть система стабилизации, парктроники, адаптивный круиз-контроль, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, обогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль и прочее. SUV предлагают с двумя моторами рабочим объемом 1,6 и 2 л. мощностью 186 и 197 л. с. соответственно. Оба спарены с роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией.
Флагманский Exeed VX подорожал на 370 000 рублей. То есть сейчас его цена — 5 279 900 целковых. За эти деньги покупатель получает двухзонный климат-контроль, люк в крыше, систему распознавания знаков и другие «плюшки». Под капотом «китайца» работает 2-литровый турбированный агрегат с отдачей в 249 л. с. и семиступенчатый «робот».
Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием к представителям компании, но они рассказали только о том, что продажи базовых версий не останавливали. Информацию лишь убрали с сайта. Аргументировать данное решение не берутся.
Напомним, что ранее директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов заявлял, что по итогам 2023 года бренд планирует реализовать в России не менее 40 000 машин против почти 13 700 годом ранее. Но какая модель станет локомотивом продаж? Кажется, что LX.
По информации АЕБ за первый квартал 2023 года хозяев нашли 2200 компактных SUV. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года в 13 раз! При этом общий результат бренда Exeed — 5600 авто.
Однако по данным Telegram-канала «Автопоток», больше всего денег приносит именно флагманский VX. За январь-апрель 2023 года выручка от реализации модели составила 5,2 млрд. рублей. TXL идет следом (4,6 млрд. рублей). А вот «жуниор» не входит даже в десятку самых «прибыльных» авто. Так что, вероятно, базовые комплектации убирают из-за отсутствия интереса. Ведь основной спрос всегда концентрируется на топовые оснащения. Но есть и другая версия.
Предположим, что новое ценообразование связано вот с чем. Как передает Telegram-канал «Русский автомобиль», между казахской компанией Orbis и Exeed подписано соглашение о сборке машин марки. Производительность завода не называется, но количество работников составит 1500 человек. Это много больше, чем у сборочной площадки Haval в Тульской области. То есть такое предприятие способно выпускать 70—80 000 авто в год. Понятно, что местный рынок столько не переварит и значительная часть этого объема поедет в РФ.
Поэтому, чтобы еще больше заинтересовать россиян, китайцы могут выпустить так называемые «Особые серии» TXL и VX. Они и заменят «базу». Раньше по такому пути шли немцы. Эти комплектации и станут самыми доступными, но с рядом премиальных опций. В результате интерес к наиболее маржинальным моделям повысится.