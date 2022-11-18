Китайская демократия: тест-драйв кроссовера Exeed TXL

История китайского автопрома — это ускоренная перемотка всех мировых историй успеха. Для Америки и Японии — трехкратная, для Кореи — двукратная. Как же им удалось создать впечатляющий автомобиль всего за пару десятилетий?

Еще в начале века мы откровенно насмехались над машинами из КНР, а в 2010-м покупка китайского мобильного телефона была, откровенно говоря, криком о помощи, ведь кто, будучи в здравом уме, трезвой памяти и при плотном кошельке вместо Nokia или того же Samsung согласится на эту погремушку с ограниченным сроком годности? Но мир меняется, и рынок вместе с ним: абсолютное большинство мобильных телефонов сегодня производятся в Китае, а «народные марки» давят не только Samsung, но уже и Apple.

С автомобилями дела обстоят аналогичным образом: с каждым годом китайцы поставляют все больше и больше своих машин на внешние рынки, причем не только в Россию, но и в куда более «автомобилизированные» страны. Так, общий объем экспорта транспорта из Поднебесной в 2022 году вырос на 46% и составил 2,46 млн. единиц. Это больше, чем в Германии, если что. В чем же причина столь заметного прогресса? Дизайн? Маркетинг? Инвестиции?