Китайская демократия: тест-драйв кроссовера Exeed TXL

История китайского автопрома — это ускоренная перемотка всех мировых историй успеха. Для Америки и Японии — трехкратная, для Кореи — двукратная. Как же им удалось создать впечатляющий автомобиль всего за пару десятилетий?
Еще в начале века мы откровенно насмехались над машинами из КНР, а в 2010-м покупка китайского мобильного телефона была, откровенно говоря, криком о помощи, ведь кто, будучи в здравом уме, трезвой памяти и при плотном кошельке вместо Nokia или того же Samsung согласится на эту погремушку с ограниченным сроком годности? Но мир меняется, и рынок вместе с ним: абсолютное большинство мобильных телефонов сегодня производятся в Китае, а «народные марки» давят не только Samsung, но уже и Apple.
С автомобилями дела обстоят аналогичным образом: с каждым годом китайцы поставляют все больше и больше своих машин на внешние рынки, причем не только в Россию, но и в куда более «автомобилизированные» страны. Так, общий объем экспорта транспорта из Поднебесной в 2022 году вырос на 46% и составил 2,46 млн. единиц. Это больше, чем в Германии, если что. В чем же причина столь заметного прогресса? Дизайн? Маркетинг? Инвестиции?
Рассматривая на парковке новенький Exeed TXL, сравнивая его со стоящими рядом «корейцами» и «японцами», «американцами» и «немцами», хочется, но не получается найти недостатки. Давайте начистоту — выглядит он шикарно. Стильно и современно, даже с запасом на пару лет. Вкусовщины и прочих «бантиков», вроде подсвеченной эмблемы и голограммы бренда на асфальте, у него вызывающе много, но ведь народу нравится, черт возьми. Если владельцы Mercedes-Benz ставят подсветку «звезды», то почему бы не сделать это сразу, на заводе?
Еще корейцы доказали, что все эти «надежно» и «неприхотливо», «ресурс» и «потеря стоимости» в России вообще никого не интересуют. Глазами покупаем, сколько бы ни стоило, кредит берем, лишь бы заполучить желанное. А профессиональную терминологию используем разве что для оправдания перед собой и окружающими. Как донести до владельца трех «Жигулей», подержанной «японки» и нового, купленного в кредит Hyundai все эти немецкие тонкости настройки шасси и тормозов, усилия на руле? Да лучше бы значок подсветили и чтобы порожки выезжали, как на Chevrolet Tahoe! Вот что важно, а все эти инженерские штучки — брызги, их увидеть глазами и потрогать руками нельзя.
Китайцы, ничтоже сумняшеся, собрали в кучку реальные, а не выдуманные маркетологами потребности конкретной аудитории и воплотили их в готовом продукте. Судите сами: у Exeed TXL выезжают пороги, голосовой командой опускаются стекла, светится и даже переливается значок, машина встречает водителя светом габаритных огней. Нравится? Еще бы! Да за проведенную вместе с кроссовером неделю зеваки задали автору этих строк больше вопросов о нем, чем о Bentley и Rolls-Royce вместе взятых. Потому что TXL взгляды к себе притягивает да интерес у окружающих вызывает. Честно говоря, а что еще нужно-то, м?
Все, кто устоял перед экстерьером, падут ниц в салоне. Там прям «дорого-богато»: ромбом шитая кожа на креслах и дверных картах, алюминий, рояльный лак, огромные, размером с телевизор, экраны мультимедиа и приборной панели. Ионизатор воздуха, прости Господи. Все, что мы знаем об автомобильной роскоши, за исключением «звездного неба». Видимо, в следующей итерации модели будет.
Руль удобный и красивый, кнопочки и сенсоры, бесключевой доступ и беспроводная зарядка, россыпь USB-портов, «карплеи» и прочие остро необходимые современному пользователю «девайсы». Желаете выбрать цвет подсветки? Милости просим. На вопрос «А чего нет?» ответа не находится. Кажется, массажа кресел, но это не точно. Похоже, китайцы воплотили весь список придуманных на сегодняшний день опций. Неподготовленный покупатель подмахнет договор уже на этапе знакомства с машиной, потому что к этому моменту увидел больше, чем мог себе даже представить. Опытный же — решится пойти дальше.
Заводим, может здесь китайцы «попадутся». Ищем, агрессивно нуждаемся в недостатках, пытаясь избежать народного гнева за продажность. Выдергивая провод смартфона из гнезда USB, вытаскиваем весь блок в сборе — ну хоть что-то, хоть один крохотный недостаточек. Немного смущает шумоизоляция: голый пол в нише запасного колеса намекает, что «шумки» не доложили повсеместно, водитель и пассажиры слышат гул покрышек и задувание ветра. Галочка! На приборной панели горит ошибка — не работают фары ближнего света, хотя визуально все функционирует. Пара запусков и последующих остановок двигателя проблему нивелируют. Еще галочка! Хвала Всевышнему, Ойкумена устояла и на этот раз — идеальных и безгрешных не выявлено, можно выезжать на динамическое испытание.
Отныне Exeed TXL продается у нас с двухлитровым 197-сильным мотором, который должен удовлетворить всех, кому 1,6-литрового 186-сильного агрегата оказалось недостаточно. Новый двигатель едет ощутимо веселее и агрессивнее, поэтому сомнения в количественном показателе «табуна» возникают практически сразу. Да и в самом Китае этот же мотор продают с 250 «конями» в паспорте. Любопытно, но не доказано. А, значит, не было. Крошечный 55-литровый бак выглядит недостатком лишь на бумаге, на трассе же его смело хватает на 700 км, а в городе — на три дня полноценных, ничем не ограниченных перемещений. Посчитав расход «с земли», имеем: 7,8 л по трассе, причем по узкой, с обгонами и резкими ускорениями, и порядка 9 — по улице.
Возможно, причина экономичности и недурственной, вполне достойной, на уровне японских конкурентов, управляемости — добротная резина Continental, в которую машина обута с завода. То есть вот так легко решен и еще один глобальный вопрос: чтобы получить удовольствие от своего нового автомобиля, не надо сразу после покупки его переобувать. Все по-китайски: необходимые для полноценного использования инструменты и детали идут в комплекте. Шустро, экономично, на дороге пропускают — охота осмотреть диковину со всех сторон.
Из откровенных просчетов, которые вынудят глаз владельца дергаться, у Exeed TXL только те самые выдвижные пороги: они регулярно упираются в высокие московские бордюры, отчего привода скиснут невообразимо быстро и неизвестно, как поведут себя зимой. Уж больно хлипко выглядит конструкция. Однако у китайцев есть ответ и на этот вопрос: гарантия на машину составляет 7 лет и 200 000 км. Этого хватит, чтобы успеть научиться парковаться в достаточном удалении от бордюрного камня.
Подведем краткий итог: красивая внешность, удобный и богато оснащенный салон, экономичный, но достаточный для комфортной езды мотор, весь спектр необходимых опций и немножко сверху. Скажем, к машине прилагается бесплатный шиномонтаж (правда, лишь до конца 2022 года). Это и есть китайская демократия: мы дадим вам именно то, что вы хотите, а не будем истерически навязывать свое. Хотите лампочек и подсветочек, игрушечек и экранчиков — пожалуйста. Каждая мечта, каждое желание — осуществимо. Только платите: от 4 649 900 за новенький Exeed TXL с двухлитровым мотором и красными тормозными суппортами. Признайтесь, вы же их тоже всегда хотели.