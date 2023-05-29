5 престижных подержанных седанов бизнес-класса по цене нового «китайца»

Сейчас дилеры наперебой расхваливают новые азиатские четырехдверки. Скажем, Kaiyi E5 и Omoda S5 имеют неплохое оснащение и обойдутся минимум в 1 959 000 и 2 159 900 рублей соответственно. А мы добавим всего 100 000 — 200 000 целковых и посмотрим, что предлагает рынок «бэушек». И выяснится, что за эти деньги реально купить седан D-класса в возрасте всего трех-четырех лет.
Например, Hyundai Sonata, под капотом которой будет работать 2-литровый 150-сильный мотор. К сожалению, иного выбора нет, потому как варианты с 2,5-литровыми агрегатами заметно дороже. В списке оснащения есть светодиодная головная оптика, всевозможные подогревы, двухзонный климат-контроль, а также парктроники спереди и сзади.
В эти же деньги укладывается соплатформенная Kia K5. При этом предложений «пятерок» заметно меньше. Здесь такой же мотор, а в комплектации присутствуют такие блага как кожаный салон, электропривод водительского кресла, подогрев руля, система бесключевого доступа и другие «плюшки».
Силовой агрегат серии G4NA достался обоим «корейцам» от «Оптимы». Он вполне способен выдержать более 300 000 км пробега, но при условии замены масла через каждые 7000 км, а не после 15 000. В 6-ступенчатом «автомате» A6MF1 также надо регулярно менять «жижу» и будет вам счастье.
Удивительно, но Toyota Camry тоже попала в список. Вероятно потому, что цены на «японку» уже не так задраны. В результате имеющаяся у нас сумма позволяет приобрести дорестайлинговый экземпляр 2019—2020 года выпуска. Попадаются авто российской сборки с 2-литровым агрегатом с отдачей в 150 сил и «американцы» с 203-сильным мотором. Все остальные — дороже.
В нынешнем поколении Toyota наконец-то получила современный дизайн, однако лакокрасочное покрытие тонкое. Так что сколов на кузове много. Да и в салоне при пробеге под 100 000 км нередко можно видеть затертые кресла и кожу на руле. Отметим также, что все три модели любят таксопарки, так что осматривать «железного коня» надо с пристрастием.
А вот Mazda6 таксисты не жалуют. Яркий седан чаще всего покупали для себя. «Шестерку» отличает стремительная внешность и острая управляемость. Однако за все это надо платить. Четырехлетние машины с пробегами более 100 000 км оценивают в 2 300 000 рублей. Выложив такие деньги, покупатель получит кожаный салон светлых оттенков, электрорегулировки кресел с памятью настроек, музыку Bose и адаптивные фары.
Наконец, если есть тяга к настоящим «немцам», подойдет Volkswagen Passat седьмого поколения. Правда, мотор тут самый маломощный — 1,4 л (122 л. с.). Он работает в паре с семиступенчатым «роботом». Агрегат отличается масложором и требует много больше внимания, чем старший 1,8 л (152 л. с.). Но машина с таким «сердцем» в бюджет уже не укладывается. Что касается оснащения, то оно богаче, чем у перечисленных выше конкурентов. А вот по технике все не так замечательно. Седан дорог в обслуживании и требует профессионального сервиса. Так что, может быть, все же новый «китаец»?