5 престижных подержанных седанов бизнес-класса по цене нового «китайца»

Сейчас дилеры наперебой расхваливают новые азиатские четырехдверки. Скажем, Kaiyi E5 и Omoda S5 имеют неплохое оснащение и обойдутся минимум в 1 959 000 и 2 159 900 рублей соответственно. А мы добавим всего 100 000 — 200 000 целковых и посмотрим, что предлагает рынок «бэушек». И выяснится, что за эти деньги реально купить седан D-класса в возрасте всего трех-четырех лет.

Например, Hyundai Sonata, под капотом которой будет работать 2-литровый 150-сильный мотор. К сожалению, иного выбора нет, потому как варианты с 2,5-литровыми агрегатами заметно дороже. В списке оснащения есть светодиодная головная оптика, всевозможные подогревы, двухзонный климат-контроль, а также парктроники спереди и сзади.

В эти же деньги укладывается соплатформенная Kia K5. При этом предложений «пятерок» заметно меньше. Здесь такой же мотор, а в комплектации присутствуют такие блага как кожаный салон, электропривод водительского кресла, подогрев руля, система бесключевого доступа и другие «плюшки».