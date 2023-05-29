5 престижных подержанных седанов бизнес-класса по цене нового «китайца»

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В последнее время производители из КНР буквально засыпали нас своими новинками. Наконец-то появились и седаны. Вот только ценники на них — немалые. А что же можно купить за эти деньги на вторичном рынке? Оказывается, как выяснили эксперты портала «АвтоВзгляд», выбор широк и разнообразен.
Виктор Васильев

Сейчас дилеры наперебой расхваливают новые азиатские четырехдверки. Скажем, Kaiyi E5 и Omoda S5 имеют неплохое оснащение и обойдутся минимум в 1 959 000 и 2 159 900 рублей соответственно. А мы добавим всего 100 000 — 200 000 целковых и посмотрим, что предлагает рынок «бэушек». И выяснится, что за эти деньги реально купить седан D-класса в возрасте всего трех-четырех лет.

Например, Hyundai Sonata, под капотом которой будет работать 2-литровый 150-сильный мотор. К сожалению, иного выбора нет, потому как варианты с 2,5-литровыми агрегатами заметно дороже. В списке оснащения есть светодиодная головная оптика, всевозможные подогревы, двухзонный климат-контроль, а также парктроники спереди и сзади.

В эти же деньги укладывается соплатформенная Kia K5. При этом предложений «пятерок» заметно меньше. Здесь такой же мотор, а в комплектации присутствуют такие блага как кожаный салон, электропривод водительского кресла, подогрев руля, система бесключевого доступа и другие «плюшки».

Фото производителя

Силовой агрегат серии G4NA достался обоим «корейцам» от «Оптимы». Он вполне способен выдержать более 300 000 км пробега, но при условии замены масла через каждые 7000 км, а не после 15 000. В 6-ступенчатом «автомате» A6MF1 также надо регулярно менять «жижу» и будет вам счастье.

Удивительно, но Toyota Camry тоже попала в список. Вероятно потому, что цены на «японку» уже не так задраны. В результате имеющаяся у нас сумма позволяет приобрести дорестайлинговый экземпляр 2019—2020 года выпуска. Попадаются авто российской сборки с 2-литровым агрегатом с отдачей в 150 сил и «американцы» с 203-сильным мотором. Все остальные — дороже.

В нынешнем поколении Toyota наконец-то получила современный дизайн, однако лакокрасочное покрытие тонкое. Так что сколов на кузове много. Да и в салоне при пробеге под 100 000 км нередко можно видеть затертые кресла и кожу на руле. Отметим также, что все три модели любят таксопарки, так что осматривать «железного коня» надо с пристрастием.

Фото производителя

А вот Mazda6 таксисты не жалуют. Яркий седан чаще всего покупали для себя. «Шестерку» отличает стремительная внешность и острая управляемость. Однако за все это надо платить. Четырехлетние машины с пробегами более 100 000 км оценивают в 2 300 000 рублей. Выложив такие деньги, покупатель получит кожаный салон светлых оттенков, электрорегулировки кресел с памятью настроек, музыку Bose и адаптивные фары.

Наконец, если есть тяга к настоящим «немцам», подойдет Volkswagen Passat седьмого поколения. Правда, мотор тут самый маломощный — 1,4 л (122 л. с.). Он работает в паре с семиступенчатым «роботом». Агрегат отличается масложором и требует много больше внимания, чем старший 1,8 л (152 л. с.). Но машина с таким «сердцем» в бюджет уже не укладывается. Что касается оснащения, то оно богаче, чем у перечисленных выше конкурентов. А вот по технике все не так замечательно. Седан дорог в обслуживании и требует профессионального сервиса. Так что, может быть, все же новый «китаец»?

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30 мая 2023
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