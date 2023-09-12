Для царских утех: тест-драйв нового Geely Monjaro Exclusive

Похоже, не зря этот китайский кроссовер называют самым красивым в своем сегменте. Элегантные линии органично переплелись в агрессивном силуэте, подчеркивающем напористый характер автомобиля. Образ венчают эстетичные заломы бамперов, фактурный капот и массивная решетка радиатора с вертикальными секциями. Оптика с диодной огранкой и динамической иллюминацией впечатляет не хуже, чем SMS с уведомлением о пополнении банковского счета. Да что там: Geely Monjaro роскошен, как Алла Пугачева до своего рождения. Даже Галкин позавидует…
Интерьер Monjaro Exclusive действительно эксклюзивен. Салон козыряет алькантарой деликатного изумрудного цвета, декоративными бронзовыми элементами, огроменным метровым интерактивным торпедо с соединенными воедино тремя «тачевыми» дисплеями и безрамочными горизонтальными воздуховодами трехзонного «климата» в виде заостренных по краям лезвий. Красиво, аж жуть!
А как тут организованы органы управления — просто космос. Классических клавиш — минимум: «живые» кнопки положены лишь интерфейсу управления «погодой в доме». Все остальное упаковано в недрах головного устройства — да, явно не для старомодных граждан, которым, впрочем, и смартфон когда-то казался штукой диковинной и неземной. Как говорится, дело привычки.
Кресла с отличным профилем и кучей настроек не обернутся болью в пояснице после длительной поездки, а изумительная звукоизоляция и двойные стекла не потревожат обитателей салона посторонними шумами пролетающей за бортом жизни. Задний диван, сдобренный обогревом, позволяет с комфортом разместиться трем рослым седокам, даже если каждый из них закинет ногу на ногу. Ширина, диапазон регулировок и почти три метра колесной базы обеспечивают пассажирам солидный запас внутреннего пространства.
Пожалуй, для полного счастья обитателям галерки не хватает собственных мониторов, дабы коротать время за просмотром очередной «Санты-Барбары». А вот передний пассажир может легко врубить себе сериальчик, отобрав управление «мультимедийкой» у водителя. А пилоту и своих «развлекух» хватает — камеры кругового обзора, автоматический парковщик, адаптивный круиз-контроль с умением пробираться в «пробкам» и возможностью отображения других автомобилей прямо на консоли приборов. В общем, радуйся и рули. Или не рули…
Среди прочих царских утех в Geely Monjaro Exclusive можно отметить вентиляцию передних кресел, цветной проектор на лобовое стекло, теплые «дворники» и руль, беспроводную зарядку для смартфонов и вожделенные USB-отверстия для тех, кому не хватило, а также басовитую акустику от Bose с десятью раскиданными по салону динамиками.
Полным-полно и всевозможных датчиков, радаров, камер: пакет систем безопасности смог уместить в себе помощников при движении на склоне, ассистентов предотвращения столкновений, функции экстренного торможения и слежения за разметкой, а также мониторинг опасных объектов по всему периметру авто, включая защиту велосипедистов от удара дверью на стоянке. А про всякие там Start-Stop и самостоятельные переключения ближнего-дальнего света фар упоминать так же абсурдно, как о жизненных достижениях героя «Жмурок» Алексея Панина.
Китайский Monjaro базируется на шведской архитектуре, перепавшей Geely после покупки едва не почившей Volvo. Признаться, это лучшая «тележка» среди тех, что нынче предлагает нам «поднебесный» автопром. Продукт получился действительно сбалансированным и вкусным. Подвеска обеспечивает двухметровому кроссоверу стабильность в поворотах, нивелируя раскачку на изъянах покрытия.
Пожалуй, лишь на острых стыках асфальта и колдобинах вне его, автомобиль огрызается тряской, вызывая у седоков ностальгию по школьным дискотекам. Впрочем, «танцы» могли оказаться менее эффектными, будь на Monjaro «тапочки» не 20-го диаметра. Но красота, как водится, требует жертв: пофиг — пляшем!
Под копчиком водителя — два литра с турбонаддувом, честно отдающих все свои 238 сил. Этот мотор нам уже знаком по кросс-купе Geely Tugella и в рекламных слоганах он не нуждается. Агрегат в дуэте с восьмизарядным гидромеханическим «автоматом» Aisin задорно «выстреливает» с места и не огорчает при затяжных обгонах на высокой скорости. Тяги хватает для того, чтобы за несколько секунд стать героем фото с камеры фиксации нарушений ПДД.
За полный привод в ответе новая муфта BorgWarner, которая в отличие от «Тугеллы» лишилась электромагнита, чье место занял насос — более выносливый и производительный. Так и тянет на оффроуд-авантюры! Тем более, что электроника позволяет водителю затыкать систему стабилизации до более позднего срабатывания.
Однако в лютые дебри с метросексуальным Monjaro лучше не лезть — даже несмотря на относительно короткие свесы и 210 мм клиренса, это все же кроссовер, а не вездеход. Да к тому же, за 5 000 000 рублей, которые закопать в землю гораздо легче, чем их заработать. С другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Главное, чтобы не наоборот.