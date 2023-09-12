Для царских утех: тест-драйв нового Geely Monjaro Exclusive

Похоже, не зря этот китайский кроссовер называют самым красивым в своем сегменте. Элегантные линии органично переплелись в агрессивном силуэте, подчеркивающем напористый характер автомобиля. Образ венчают эстетичные заломы бамперов, фактурный капот и массивная решетка радиатора с вертикальными секциями. Оптика с диодной огранкой и динамической иллюминацией впечатляет не хуже, чем SMS с уведомлением о пополнении банковского счета. Да что там: Geely Monjaro роскошен, как Алла Пугачева до своего рождения. Даже Галкин позавидует…

Интерьер Monjaro Exclusive действительно эксклюзивен. Салон козыряет алькантарой деликатного изумрудного цвета, декоративными бронзовыми элементами, огроменным метровым интерактивным торпедо с соединенными воедино тремя «тачевыми» дисплеями и безрамочными горизонтальными воздуховодами трехзонного «климата» в виде заостренных по краям лезвий. Красиво, аж жуть!

А как тут организованы органы управления — просто космос. Классических клавиш — минимум: «живые» кнопки положены лишь интерфейсу управления «погодой в доме». Все остальное упаковано в недрах головного устройства — да, явно не для старомодных граждан, которым, впрочем, и смартфон когда-то казался штукой диковинной и неземной. Как говорится, дело привычки.