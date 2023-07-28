Тест-драйв Chery Tiggo 7 Pro Max AWD: последнее китайское прости

Описывать Chery Tiggo 7 Pro Max — бессмысленное занятие, спасибо такси. Китайский кроссовер всего за год заменил и вездесущих «корейцев», и божественную Toyota Camry в «Комфорт плюсе», а лучший критерий его оценки — удовлетворение самих извозчиков, которые не желают возвращаться в лоно седанов после пары недель работы на «поднебесном» бестселлере. Сейчас на каждом перекрестке в знакомой ливрее стоит именно он — «семерка». Во дворах, на парковках и просто на улицах их великое множество. Машину у нас приняли — казалось бы, не жужжи и стриги купоны. Но нет.

Модель обновили, причем сделали это явно с учетом российских требований. Помимо классической новой решетки радиатора, куда же без нее, в глаза бросается шильдик AWD, обозначающий полный привод. Китайцы разработали его совместно с немецкой ZF Freidrichshafen AG, оснастив интеллектуальным управлением и шестью режимами. Действительно, зачем изобретать велосипед, когда есть проверенные немецкие технологии.