Тест-драйв Chery Tiggo 7 Pro Max AWD: последнее китайское прости

Описывать Chery Tiggo 7 Pro Max — бессмысленное занятие, спасибо такси. Китайский кроссовер всего за год заменил и вездесущих «корейцев», и божественную Toyota Camry в «Комфорт плюсе», а лучший критерий его оценки — удовлетворение самих извозчиков, которые не желают возвращаться в лоно седанов после пары недель работы на «поднебесном» бестселлере. Сейчас на каждом перекрестке в знакомой ливрее стоит именно он — «семерка». Во дворах, на парковках и просто на улицах их великое множество. Машину у нас приняли — казалось бы, не жужжи и стриги купоны. Но нет.
Модель обновили, причем сделали это явно с учетом российских требований. Помимо классической новой решетки радиатора, куда же без нее, в глаза бросается шильдик AWD, обозначающий полный привод. Китайцы разработали его совместно с немецкой ZF Freidrichshafen AG, оснастив интеллектуальным управлением и шестью режимами. Действительно, зачем изобретать велосипед, когда есть проверенные немецкие технологии.
Хорошо ли Tiggo 7 Pro Max AWD едет? В глубины черноземов кроссоверу путь заказан, но дачную грунтовку и разбитую полевую стежку он преодолевает играючи, причем позволяя водителю откровенные вольности. Как в скорости, так и в маневре. Зимой проблем тоже не предвидится, так что для штатной эксплуатации в режиме дом-работа-дача — более чем. Кстати, китайцы сразу поставили шины с высоким профилем, что здорово сказывается на комфорте пассажирского отсека: по разбитым дорогам можно проехать без травм позвоночника.
Любит наш народ всякое «электро»: богатство транспортного средства оценивается именно по количеству различных опций и функций, а здесь китайцы впереди планеты всей. Беспроводная зарядка для смартфона, система кругового обзора и даже атмосферная подсветка, причем не только в салоне, но и — о, боже мой — на улице, в рейлингах. Без логотипа на асфальте в стиле раннего «Бэтмена» тоже не обошлось. Есть даже искусственный интеллект: телематическая система Chery Connect позволяет удаленно запустить мотор, отслеживать состояние и местонахождение автомобиля, сохранять историю поездок, открывать и закрывать двери, а также включать «аварийку».
Мало вам? Получите и распишитесь: функция удержания в полосе, предупреждение о риске наезда сзади и заднего же перекрестного столкновения, информирование при опасности при открытии дверей. Панорамная крыша, россыпь портов всех форматов, шесть подушек безопасности и даже память водительского сидения. Встречает не пирогами, но музыкой, провожает гудком, самостоятельно закрывая двери и вставая на охрану — ничего трогать и нажимать не надо. Похоже, что они просто переписали все наши «хотелки», а потом реализовали их в одном автомобиле. У Гомера Симпсона получилось не очень, а вот у инженеров Chery — вполне.
А ведь Chery Tiggo 7 Pro Max AWD еще и едет, притом вполне оптимистично: под капотом стоит новый 1,6-литровый 150 сильный турбомотор, который в паре с 7-ступенчатым роботом DCT разгоняет кроссовер до сотни за 10 секунд. Скоростные потребности и ощущения оставим для личной оценки, а вот расход 92-го бензина достоин упоминания: в городе — стабильные 8 литров. Весьма приятные цифры по нынешним ценам на горючее. Сладко стелет, но есть и свои горошины для принцесс.
Китайцы так и не научились пока настраивать руль: он пустой, вообще непонятный и, кажется, с колесами никак не связанный. Для староверов — неприятно, а для юного ценителя джойстиков и гаджетов — идеально. Вполне возможно, что к моменту публикации этой статьи инженеры Chery придумают улучшение, напишут новую программу для «баранки» или произведут на свет очередной узел для замены: все же машина уже неделю «на тесте», могла и устареть.
Камень хочется кинуть в огород подвески: она заняла место между мягкой и жесткой, собрав в итоге все худшее от обоих вариантов. Машина не плывет, но раскачивается, а в поворотах — кренится. В маневре — не критично, хотя и не комфортно. А вот стоит появиться в колее лужам — уже надо держать руль двумя руками. И держать крепко. Весьма приятно машина преодолевает грунтовку, особенно в режиме «больше скорость — меньше ям», но продолжать фразеологизм не хотелось бы.
Система старт-стоп нуждается в настройке, ибо затухает именно в тот момент, когда нужно выехать из двора в поток. Дальше-то все просто: ускоряется легко, передачи переключаются быстро и незаметно, выехать не получается — глохнет. Откровенно маленький багажник, размер которого оправдывает только полноразмерная запаска. Дотягивая гайки, стоит сказать про клавишу «P», переводящую трансмиссию в режим паркинга: дождитесь, пока пиктограмма загорится на экране, не отпускайте тормоз сразу. Дружеский совет, так сказать.
Хотелось бы «забить последний гвоздь» ценой, припася этот козырь на финал выступления, но фокус не удался: Chery Tiggo 7 Pro Max AWD продается у нас в двух комплектациях — Elite за 3 199 000 рублей и Ultimate за 3 399 000. Используя бонусы по trade-in и кредиту, можно выторговать до 305 000 целковых. Трешка — честная цена за столь богатый кроссовер по нынешним временам. Знаете, Tiggo 7 Pro Max AWD и в 2021 за эти деньги успешно бы продавался.
Китайская машина прямо сейчас — притча и повод для длительного спора, объемом не в один литр. Кому-то нравится, что сил нет, другие — сомневаются, третьи тыкают «Амулетами» и «Лифанами» во все стороны, намекая на историческую память. Мол, хочешь надежную машину на долгие годы — это к японцам; технологичную с инженерной и драйверской точки зрения — к немцам; функциональную и прагматичную — к корейцам. Прожорливого дьявола, от одного вида которого тонут в собственной слюне соседи — к американцам. А китайцы что?
Истина заключается в том, что «поднебесный» автопром шагнул за пределы той шкалы оценок, к которой мы привыкли. Он — самый оперативный: в КНР производят автомобили по тем потребностям, что есть у будущего обладателя прямо сейчас. Сегодня. И на спрос реагируют мгновенно, не строя долгоидущих планов. Просто делают то, что просят. И тем самым оставляют другие машины вообще не у дел. Те опции и функции, которые у «корейцев» появятся в следующем поколении, а у «японцев» — через два, в китайских машинах будут завтра. Или сегодня к вечеру. Пару лет такого слалома, и привычные бренды останутся у разбитого корыта не только в России, а повсеместно.