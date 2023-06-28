Меньше — не значит хуже: первый тест-драйв Geely Tugella с мотором 200 л. с.

Модель Geely Tugella не нуждается в представлении. Пожалуй, это лучший представитель сегмента купе-кроссоверов последнего времени, который оказался не только эстетически притягательным и функциональным, но и невероятно быстрым и драйверским. Не зря же два года подряд он удерживает звание лучшего среди всех китайских моделей, представленных в России. Во всяком случае, на этом настаивают как потребители, так и авторитетные эксперты.

Что ж, нельзя не согласиться: дизайнеры действительно смогли найти баланс элегантности и спорта, а инженеры — управляемости и эргономики. А потому неудивительно, что «Тугелла» пользуется стабильным спросом. Впрочем, конкуренты тоже не дремлют, один за другим выкатывая на рынок все новые модели. В том числе, и в форм-факторе кросс-купе. Дабы не подпускать «нападающих» близко, в «Джили» решили подстегнуть интерес покупателей, выкатив свежую версиею Tugella с менее производительным двигателем. Однако это совсем не значит, что кроссовер стал хуже. И вот, собственно, почему.