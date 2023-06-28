Меньше — не значит хуже: первый тест-драйв Geely Tugella с мотором 200 л. с.

Модель Geely Tugella не нуждается в представлении. Пожалуй, это лучший представитель сегмента купе-кроссоверов последнего времени, который оказался не только эстетически притягательным и функциональным, но и невероятно быстрым и драйверским. Не зря же два года подряд он удерживает звание лучшего среди всех китайских моделей, представленных в России. Во всяком случае, на этом настаивают как потребители, так и авторитетные эксперты.
Что ж, нельзя не согласиться: дизайнеры действительно смогли найти баланс элегантности и спорта, а инженеры — управляемости и эргономики. А потому неудивительно, что «Тугелла» пользуется стабильным спросом. Впрочем, конкуренты тоже не дремлют, один за другим выкатывая на рынок все новые модели. В том числе, и в форм-факторе кросс-купе. Дабы не подпускать «нападающих» близко, в «Джили» решили подстегнуть интерес покупателей, выкатив свежую версиею Tugella с менее производительным двигателем. Однако это совсем не значит, что кроссовер стал хуже. И вот, собственно, почему.
Во-первых, претерпев дауншифтинг, автомобиль стал на 100 000 рублей дешевле. А с учетом действия специальных маркетинговых программ, приобрести модель можно, сэкономив почти 500 000 рублей. Согласитесь: хороший бонус за отсутствие 38 дополнительных «лошадок».
Во-вторых, будущий владелец не умоется слезами при оплате транспортного налога. Для сравнения: в Москве за двигатель мощностью 200 сил придется отдать всего 10 000 «деревянных», а это почти вдвое меньше, чем за мотор «старшего» брата. Наконец, агрегат совсем не ущемляет водителя в динамике, в чем мы убедились лично в ходе продолжительного тест-драйва.
Четырехцилиндровый турбированный двигатель отлично тянет больше 1,8 тонны железа в любом диапазоне скоростей. Крутящего момента в 350 Ньютонов хватает за глаза. Столь бодрому подхвату, который ощущаешь уже с 1800 оборотов в минуту, способствует и скорострельный восьмизарядный «автомат», прицельно бьющий по всем четырем колесам.
Да-да, привод тут остался полным, за что отдельное спасибо китайцам — управлять кроссовером так же приятно, как просыпаться к обеду во время отпуска. Автомобиль буквально вгрызается в асфальт, преодолевая острые повороты, словно по рельсам. Причем раскачка или крены — совсем не про «Тугеллу». Над деликатными настройками шасси трудились не иначе, как ювелиры. Ставим свой бесконечный «лайк».
Первую «сотку» с места Geely Tugella с табуном о двух сотнях «жеребцов» разменивает за 7,4 секунды. Но по ощущениям, происходит это даже быстрее. В кикдауне коробка молниеносно сбрасывает пару передач, вынуждая снаряд к стремительному броску.
Что примечательно, при интенсивном ускорении звук мотора в салон не «пробивается» — благодаря отменной шумоизоляции тут тихо так же, как на экзамене в ГИБДД. Что касается расхода «горючки», то в самом динамичном режиме эксплуатации автомобиль «поедает» не более 12 литров бензина на сотню, а при крейсерской скорости сгорит — дай Бог — лишь семь!
Отдельного внимания заслуживает рулевое управление. Нет, конструктивных изменений не произошло, но не сказать о том, как «Тугелла» рулится, окажется преступлением. «Баранка» охотно прилегает к рукам, провоцируя пилота на активные маневры. А почему бы и нет? Усилие — плотное, реакции — своевременные, а обратная связь — чуткая, как мама. В общем, работать «ободом» довольно приятно.
В завершение, пожалуй, стоит напомнить о том, как небедно «нашпиговано» кросс-купе. Комфорт обеспечивает россыпь умной электроники, а безопасность — исчерпывающий набор всевозможных систем. В частности, функции распознавания дорожных знаков и опасных объектов на проезжей части, транслирующие информацию наряду с другими бортовыми показателями на лобовое стекло автомобиля. Проекционный дисплей — невероятно удобная для водителя «фишка», и зачастую доступная лишь в моделях люксового сегмента.
Помимо прочего, Geely Tugella располагает «умным» круиз-контролем, обученным соблюдать дистанцию до впереди идущего авто, а также самостоятельно ускоряться и тормозить. Чем вам не «автопилот»? Разумеется, найдутся подогревы всего и вся, вентиляция кресел и двухзонный климат-контроль. Впрочем, не будем тратить буквы, перечисляя весь ассортимент имеющихся «плюшек». Скажем лишь, что по сравнению с топовой версией, автомобиль «похудел» незаметно.