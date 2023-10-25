Оверсайз: сравнительный тест-драйв кроссоверов Changan CS95 и CS95 New

Примечательно, но ни одна из моделей Changan не похожа друг на друга. Похоже, фирменный корпоративный стиля для бренда — штука еще неизведанная. С другой стороны, модели легко отличаются и их не спутаешь в потоке, чего нельзя сказать про тех же «немцев», которые угадываются лишь по размерам и шильдикам на корме. Впрочем, скоро «китайцев» тоже причешут под одну гребенку. Не зря же ведь компания захомутала себе Клауса Зисиору, некогда творившего Porsche, Audi и им подобные Volkswagen.
К счастью или сожалению, но от будущих изделий Changan будет разить германщиной. Дожили: теперь уже не очень понятно, чей на самом деле дизайн круче. Ясно одно: все фломастеры по-прежнему разные на вкус. А потому выбирай, что нравится. Хотя, признаться, фейслифтинг в случае с кроссовером CS95 не сильно изменил облик автомобиля, хотя он и эволюционировал в технике, что, в общем-то, отнюдь не умаляет достоинств дореформенной модели. Которая, кстати, еще и на 50 000 рублей дешевле. Так стоит ли переплачивать? Давайте выясним.
Продавать совместно дорестайл с «обновленкой» для Changan — дело привычное: подобное практикуется с моделями CS35, CS55 и CS75. А чем хуже 95-й? Так вот: и в том, и другом случае мы имеем дело с полноразмерным семиместным SUV с тремя рядами кресел и полным приводом. И если про внешние отличия вам уже известно, то по интерьеру без таковых обошлось и вовсе. Точнее, они есть, но выражены лишь в некоторых элементах декора, что увидеть невооруженным глазом практически невозможно. Считайте, что не увидели.
Тем более, что в общем и целом картина тут благостная — добротная кожа, не менее приличный кожзам, мягкий и ни чем не пахнущий пластик, глянцевый лак и два красочных монитора в центральной панели диагональю 12,3 и 10,25 дюйма. Но вот русскоязычного интерфейса здесь не найти так же, как санкционную «Кока-колу» в «Пятерочке» — самое время пойти на курсы английского к Илоне Давыдовой.
Клавиши обогрева, «подсмотренные» у Renault Duster, вынесены с торца передних кресел и могут случайно включиться продолжением спины при посадке. При этом отключить «прожарку филе» не так-то просто: рука Николая Валуева в проем уж точно не пролезет, а представительницы прекрасного пола рискуют в миг остаться без маникюра. Тем более, что подогрев в CS95 — трехдиапазонный и нажимая клавишу, ее хотелось бы видеть. Что ж, хотеть не вредно.
Сидится на любом из кресел великолепно. Места — вагон. Водителю и переднему пассажиру помимо обогрева доступны вентиляция и точечный массаж, всем остальным — раздельный климат и индивидуальные воздуховоды. Руль регулируется по вылету и высоте, шайба алгоритмов вождения позволяет выбирать между экономичным, спортивным и снежным режимами. Но в наиболее комфортный для каждодневной езды Normal получится перейти, прокрутив каждую из настроек, меняя на ходу поведение мотора и трансмиссии.
Логичнее было бы стандартный режим интегрировать после Eco, нежели заставлять машину на скорости «грести по снегу» и поднимать до «красного» обороты, имитируя Sport. Почему так? Ответить, похоже, не смогут даже сами китайцы. Как, собственно, и пояснить необходимость перманентного отключения электронных ассистентов, которые каждый раз при новом старте движка вновь активируются по умолчанию. Понятно, что безопасность превыше всего, но даже сервис в турецких All inclusive менее навязчив. Впрочем, привыкнем — не беда.
Картинку за бортом снимает встроенный видеорегистратор, ведущий съемку под углом 360 градусов. Для поклонников «Треш-Тока» и любителей «потроллить» гаишников — атрибут полезный. А вот навигации в CS95 и CS95 New не так же, как надежд на удешевление автомобилей в России. Беспроводная зарядка для смартфона «лежит» под крышкой центрального подлокотника, которая на кочках огрызается пощелкиванием. Впрочем, даже новый Lexus LX без стеснения скрипит салоном, поэтому сделаем китайцам скидку.
А за периодическое отключение Bluetooth — простите, но прощенья нет! Кстати, в том же подлокотнике есть скрытый бокс для хранения мелочевки: идея, вероятно, опять же, позаимствована у «Лексуса». Причем полость настолько огромная, что прячься туда хоть сам. Для дополнительной поклажи — грузовой отсек, способный вместить до 418 литров багажа. Правда, прикрыть его от посторонних глаз, увы, не получится — шторка ни в одной из версий не предусмотрена.
На ходу пятиметровый кроссовер шириной под два метра не едет, а плывет. Плавность хода — изумительная, хотя без кренов, характерных для столь солидных габаритов, не обошлось. В поворотах машина будто переваливается с ног на ногу, пусть и делает это вполне себе прогнозируемо. На мягком грунте 95-й, как рыба в воде: ухабы и рытвины просто не замечает. На руле никаких вибраций, подвеска отрабатывает на все деньги. Уверенности в грязи и на буераках добавляет полный привод, который может также работать в автоматическом или моно-режиме. Момент на заднюю ось отбирает многодисковая муфта NexTrac, отлично справляющаяся со своими обязанностями, провоцируя водителя на оффроуд-эксперименты.
Что касается динамики, то дорестайлинговый турбомотор о паре литров охотно «тащит» на себе больше двух тонн «железа», недостаток тяги 220 «коней» ощущаешь лишь при агрессивном выпаде на высоких скоростях. Нет, автомобиль разгоняется, но педаль акселератора при этом будет торчать в полу, заставляя движок аппетитнее поглощать «горючку». Скажем, вместо девяти литров на сотню он начнет «поедать» все 13. Видимо, поэтому «фейслифт» добавил агрегату 20 Ньютонов и шесть лошадиных сил.
Ускорение стало куда более линейным и эффективным. Свою роль сыграл и восьмидиапазонный «автомат» от Aisin, прибавивший пару ступеней и скорость реакций. Но стоит ли переплачивать «полтинник» за то, что CS95 New оказался более проворным, а заодно и получил свежий макияж да новый штурвал? Ведь в остальном он остался прежним: это все тот же Oversize — большущий, комфортабельный и тихий, сдобренный каскадом продвинутых систем безопасности, но вместе с тем нерусифицированный и валкий.
Наш вердикт: да, CS95 New стоит того, чтобы доплатить, если вам важны динамика и косметический «улучшайзинг». А ежели вы не из тех, кто нарушает скоростной режим и не понимает разницы в дизайне «катков», то зачем платить больше? Тем более, что 4 150 000 рублей — и без того немаленькая сумма, не так ли?