Оверсайз: сравнительный тест-драйв кроссоверов Changan CS95 и CS95 New

Примечательно, но ни одна из моделей Changan не похожа друг на друга. Похоже, фирменный корпоративный стиля для бренда — штука еще неизведанная. С другой стороны, модели легко отличаются и их не спутаешь в потоке, чего нельзя сказать про тех же «немцев», которые угадываются лишь по размерам и шильдикам на корме. Впрочем, скоро «китайцев» тоже причешут под одну гребенку. Не зря же ведь компания захомутала себе Клауса Зисиору, некогда творившего Porsche, Audi и им подобные Volkswagen.

К счастью или сожалению, но от будущих изделий Changan будет разить германщиной. Дожили: теперь уже не очень понятно, чей на самом деле дизайн круче. Ясно одно: все фломастеры по-прежнему разные на вкус. А потому выбирай, что нравится. Хотя, признаться, фейслифтинг в случае с кроссовером CS95 не сильно изменил облик автомобиля, хотя он и эволюционировал в технике, что, в общем-то, отнюдь не умаляет достоинств дореформенной модели. Которая, кстати, еще и на 50 000 рублей дешевле. Так стоит ли переплачивать? Давайте выясним.

Продавать совместно дорестайл с «обновленкой» для Changan — дело привычное: подобное практикуется с моделями CS35, CS55 и CS75. А чем хуже 95-й? Так вот: и в том, и другом случае мы имеем дело с полноразмерным семиместным SUV с тремя рядами кресел и полным приводом. И если про внешние отличия вам уже известно, то по интерьеру без таковых обошлось и вовсе. Точнее, они есть, но выражены лишь в некоторых элементах декора, что увидеть невооруженным глазом практически невозможно. Считайте, что не увидели.