Нескучный «экспресс»: тест-драйв кроссовера Jetour X90 Plus

Jetour X90 Plus и Exeed VX особенно похожи при взгляде в профиль. А разница в 50 мм длины колесной базы (2850 мм у «Джетура» против 2900 мм у «Иксида») особой погоды для внешнего наблюдателя не делает.
В любом случае X90 Plus является одним из самых крупных кроссоверов, официально продающихся на российском рынке. Экстерьер этого «большого мальчика» избежал участи, уготованной дизайнерами многим его конкурентам. Его «морду» не стали подгонять под модный сейчас «электромобильный» стайлинг, предполагающий почти полное отсутствие радиаторной решетки и наличие узеньких щелочек светодиодных фар либо ходовых огней вдоль кромки капота.
Передняя часть Jetour X90 Plus по нынешним временам смотрится как консервативная классика: с крупной серебристой «тельняшкой» фальшрадиаторной решетки, а также нормального размера и формы фарами. На его корме тоже все спокойно и солидно: некрупные фонари, соединенные полосой «стопа», «противотуманки» в бампере, пара выхлопных труб. Глаз отдыхает! Крупная машина со спокойным дизайном — то, что нужно для уверенного (наперекор вертихвостке-моде) в любом своем выборе семейного человека.
Салон X90 Plus, разумеется, не избежал веяний современности, но сохранил атрибуты и энергетику нормального автомобиля, а не гаджета на колесах. Хотя тут мы видим непременный для нынешнего поколения легковушек здоровенный цветной монитор приборной доски, «приклеенный» своим правым боком к точно такого же размера тачскрину системы управления функциями и опциями машины.
Над ними нависает общий козырек кожаного «подоконника» под лобовым стеклом. В основании центральной консоли — еще одна огромная «мишень» для тыканья пальчиком в экран, блок управления климатом. Но при всем при этом в распоряжении водителя и переднего пассажира есть нормальные физические регуляторы температуры «климата». На руле — кнопки настроек «музыки», круиз-контроля, подогрева кулевого колеса. Есть физические клавиши отключения системы стабилизации и «автохолда» при остановке на светофорах.
Рядом с селектором семиступенчатого «робота» на тоннеле между передними креслами пристроилась «шайба-крутилка» для работы с «мультимедийкой». Пользоваться ей на ходу куда удобнее и безопаснее, чем тянуться пальцем к меню на экране в «голове» центральной консоли — как например у того же Jetour Dashing и многих моделей-конкурентов из КНР.
Сиденье водителя боковой поддержкой особо не балует. Но, как показал опыт вождения, заметного дискомфорта это обстоятельство не создает. Отдельного слова заслуживает количество места для ног задних пассажиров. Там его действительно вагон. Регулирующиеся по углу наклона спинки дивана позволяют сидящим сзади легко найти удобную позу для сколь угодно долгого путешествия. А в 723 литра багажного отделения можно, как говаривала моя бабуля, «хоть черта лысого запихнуть».
И на ходу крупный X90 Plus проявил себя вполне пристойно. Нам досталась машина с топовым двигателем — 2-литровым «турбо» мощностью 245 л. с. Есть еще вариант с 1,6-литровым 190-сильным турбомотором. Оба они сопрягаются с безальтернативным 7-ступенчатым «роботом» с «мокрым» сцеплением. Привод — исключительно передний.
В нашем случае 245 «лошадок» обеспечивают Jetour X90 Plus очень приличную для такого «слоника» динамику. В заявленные производителем 8,5 секунд «до сотни» верится без усилий. Как и у большинства автомобилей не только из КНР, но и вообще азиатского происхождения, на высоких скоростях в салоне X90 Plus заводятся существенные шумы от колесных арок. Эта «болезнь» со временем, у следующих поколений китайских легковушек, скорее всего, пройдет. Но пока что приходится привыкать эти звуки игнорировать.
Рулевое управление, как это сейчас свойственно практически всем «поднебесным» автомобилям, обратной связью не блещет. Но при этом машина без нареканий реагирует на любые манипуляции «баранкой». Отсутствие острого отклика на действия водителя не мешает «девяностому» уверенно (с поправкой на габариты кузова, разумеется) держать траекторию в крутых быстрых поворотах.
На трассе машина «стоит» в полосе движения как влитая и на максимальных разрешенных скоростях — по GPS, а не по спидометру. Жаль, что заехать на полигон, чтобы разогнаться быстрее, случая не представилось…
Колейность, выбоины, стыки на эстакадах — X90 Plus плевать на все это. Подвеска справляется с ними «на раз-два». Но по всякой дорожной «мелочи» кроссовер идет, конечно, жестковато. Хотя лично я готов с этим делом спокойно мириться — ради уверенного поведения на высоких скоростях и приемлемых кренов при динамичном маневрировании.
Мотор Jetour X90 Plus без проблем «ест» Аи−92. Причем во вполне умеренных объемах. Средний расход топлива за неделю тест-драйва, с ежедневной толкотней по городским заторам в будни и «полетами» по скоростным трассам в выходные, оказался на уровне 9,5 литров на 100 км. Вполне нормально для такого соотношения мощности двигателя на 1800 кг снаряженной массы.
В заключение скажем, что в салонах дилеров Jetour кроссовер можно приобрести не менее чем за 3,35 млн. рублей. В топовой же комплектации X90 Plus стоит 3,84 млн. целковых.