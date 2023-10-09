Нескучный «экспресс»: тест-драйв кроссовера Jetour X90 Plus

Jetour X90 Plus и Exeed VX особенно похожи при взгляде в профиль. А разница в 50 мм длины колесной базы (2850 мм у «Джетура» против 2900 мм у «Иксида») особой погоды для внешнего наблюдателя не делает.

В любом случае X90 Plus является одним из самых крупных кроссоверов, официально продающихся на российском рынке. Экстерьер этого «большого мальчика» избежал участи, уготованной дизайнерами многим его конкурентам. Его «морду» не стали подгонять под модный сейчас «электромобильный» стайлинг, предполагающий почти полное отсутствие радиаторной решетки и наличие узеньких щелочек светодиодных фар либо ходовых огней вдоль кромки капота.

Передняя часть Jetour X90 Plus по нынешним временам смотрится как консервативная классика: с крупной серебристой «тельняшкой» фальшрадиаторной решетки, а также нормального размера и формы фарами. На его корме тоже все спокойно и солидно: некрупные фонари, соединенные полосой «стопа», «противотуманки» в бампере, пара выхлопных труб. Глаз отдыхает! Крупная машина со спокойным дизайном — то, что нужно для уверенного (наперекор вертихвостке-моде) в любом своем выборе семейного человека.

Салон X90 Plus, разумеется, не избежал веяний современности, но сохранил атрибуты и энергетику нормального автомобиля, а не гаджета на колесах. Хотя тут мы видим непременный для нынешнего поколения легковушек здоровенный цветной монитор приборной доски, «приклеенный» своим правым боком к точно такого же размера тачскрину системы управления функциями и опциями машины.