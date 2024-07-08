На какие неприятности можно нарваться при покупке китайского пикапа

С уходом большинства иностранных автомобильных брендов из нашей страны нишу преимущественно японских и немецких пикапов заняли китайские модели. Их на отечественном рынке сейчас довольно много: Foton Tunland G7, Changan Hunter Plus, Dongfeng DF6, несколько грузовичков от JAC. И с некоторыми представителями этого класса у потенциального автовладельца могут приключиться крайне досадные неприятности.

Наше внимание к существующей ситуации привлекла не особо афишируемая информация о том, что компания JAC занялась сертификацией своего пикапа T9 для российского рынка. Хотя эту модель и так можно обнаружить в шоу-румах дилеров бренда. Некоторый «намек» на объяснение происходящего можно получить, зайдя в какой-нибудь официальный автосалон JAC и поинтересовавшись там моделью T9. Скорее всего, менеджер скажет, что машина «растаможена как коммтранс» или что-то в таком роде. Оказалось, что так частенько (и безграмотно!) называют одну из особенностей действующего порядка таможенного оформления ввозимых в Россию автомобилей.

Выяснилось, что JAC T9 сейчас сертифицирован в России по категории N1G — «грузовой автомобиль повышенной проходимости категории В». Это означает, что хоть его максимально разрешенная масса и ниже планки 3500 кг, на него распространяются все ограничения, положенные грузовому транспорту. Например, такой машине нельзя двигаться левее второго ряда на многополосной магистрали. И это при том, что на 3,5-тонной «Газели» можно без проблем ехать хоть в крайнем левом ряду МКАД.

Кроме того, в Москве автомобиль категории N1G, как и настоящие грузовики, обязан перемещаться исключительно по «грузовому каркасу». И поскольку заявленная грузоподъемность JAC T9 составляет 1140 кг, за въезд в пределы ТТК без спецразрешения его владельцу полагается штраф.

Фото JAC

Как же так вышло, что вполне обычный пикап оказался в глазах российского законодательства грузовиком? Дело в том, что ТС, имеющее грузовую платформу, признается таковым если формально выполняется следующее математической условие: P — (M + Nx68) > Nx68. Где «P» — технически допустимая максимальная паспортная масса груженого ТС. «M» — масса полностью снаряженной машины, включая вес водителя. А «N» — число мест для сидения за исключением водительского.

Для взятого в качестве примера JAC T9 соотношение двух частей вышеприведенного неравенства говорит, что он — грузовик и точка. Из формулы видно, что легковой пикап превращается в грузовик (по документам) благодаря относительно малой собственной массе и большой заявленной грузоподъемности — это ведь из их суммы складывается максимально допустимая масса. Опыт подсказывает, что типичный российский пикап должен обладать паспортной грузоподъемностью ниже 1000 кг. Еще лучше — менее 900 кг. Тогда он будет соответствовать не вышеупомянутой категории N1G, а M1G — «легковой автомобиль повышенной проходимости категории В».

Этот бюрократически-сертификационный путь в свое время проходили все компании-экспортеры пикапов в Россию. А теперь старые «шишки» на новый лад набивают себе некоторые «китайцы». В этой ситуации российскому автовладельцу, решившемуся на приобретение пикапа, предварительно следует уточнить: а не грузовиком ли по документам является приглянувшаяся модель?