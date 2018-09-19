Тест-драйв Mazda CX-9: из жизни отдыхающих

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У тех, кто раз в год позволяет себе путешествие к южным морям, послевкусие от этого знаменательного события продолжается вплоть до следующего курортного сезона. Тем более, если отголоски чувства прекрасного, вызванного солнцем, морем и хорошей компанией сопровождаются самыми яркими впечатлениями от автомобиля. В этот раз роль семейного ковчега на время большого вояжа примерила на себя неотразимая Mazda CX-9.
Денис Халфин

Диван,чемодан, саквояж

Споры об идеальной юрте для странствий среди автовладельцев не утихают круглый год, потому что в сезон отпусков многие из них превращаются в настоящих кочевников. В этом случае сомневаться в преимуществах крупногабаритного жилища не приходится, особенно если речь идет о пристанище для веселой команды из четырех человек. Согласитесь, размер жилплощади имеет большое значение, когда папе, маме и двум малолеткам предстоит прожить бок о бок более 4000 километров пути. Именно столько составил недавний наш вояж от Москвы до черноморского побережья Северного Кавказа и обратно.

Как известно, большому кораблю — большое плавание, и семиместная Mazda CX-9 с кузовом длиной 5075 мм стала оптимальным решением этого вопроса. Чтобы упаковать всю необходимую поклажу, включая барахло из разряда «на всякий случай», дополнительный багажник на крыше не понадобился. Все поместилось в штатный грузовой отсек, хотя его объем в «Мазде» не самый большой в классе — 810 литров.

Семейный ковчег

Разумеется, два дня пути в один конец с ночевкой в Ростове-на-Дону — не самое приятное испытание для гиперактивных пацанов семи и десяти лет. К их счастью, места на заднем сиденьи хватило для импровизированных детских поединков по всем видам самых экзотических единоборств. А если бы не ремни безопасности и не забитый багажник со сложенным третьим рядом, то непоседы могли бы запросто сыграть в прятки или салочки. Впрочем, и без того покой нам только снился.

Что касается наличия кармашков, коробочек, «бардачков» и прочих вещевых отсеков, необходимых в продолжительном путешествии, то, конечно, найдутся «немцы», у которых их побольше, но нам вполне хватило того, чтобы предложили японцы из «Мазды». Единственное недопонимание случилось в связи с неудобным расположением розеток. В CX-9 их всего две — одна спрятана сбоку от центральной консоли в потайном месте со стороны переднего пассажира, а другая — далеко в багажнике. Так что пришлось раскошелиться на разветвитель и удлинитель.

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ

Зато дети на втором ряду имели приятную возможность побаловаться откидным подлокотником с подстаканниками, отдельным климат-контролем и обогревом сидений. К сожалению, функции вентиляции кресел в большой «Мазде» не предусмотрено даже в качестве дополнительной опции, а этого в летнем путешествии откровенно не хватало.

Тем не менее, поводов для оптимизма в СХ-9 гораздо больше, чем недосказанностей. Напомню, что автомобиль оснащается системой автоматического полного привода, а в качестве силового агрегата предлагается единственный 2,5-литровый турбомотор мощностью 231 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». С таким арсеналом большую «Мазду» можно смело зачислить в разряд кроссоверов-дальнобойщиков, которые позволяют не только отдыхать за рулем, но и получать массу удовольствия от вождения.

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

Самый продолжительный отрезок путешествия занял 13 часов — от Москвы до Ростова-на-Дону. Если не брать во внимание некоторые проблемы дорожной инфраструктуры, о которых речь пойдет ниже, то этот участок, пролегающий преимущественно по платным дорогам с хорошим покрытием, был пройден на одном дыхании. Сбалансированный японский штурвал совсем не утомил, водительская посадка успешно прошла проверку внушительным расстоянием. Кроме того, японцы научились делать качественную шумоизоляцию, за что им отдельное спасибо.

Конечно, активный драйв в кругу самых близких людей в загруженном крупногабаритном кроссовере совсем не к месту, но и без того сомневаться в потенциале большой «Мазды» не пришлось. В управлении СХ-9 похож на седан: он стабильно выдерживал траекторию на дугах, демонстрировал отличную плавность хода и оказался предельно комфортным и предсказуемым автомобилем. На разбитых участках объездных дорог «японец» старался вести себя вежливо и корректно, но иногда, спотыкаясь на внушительных ямках и кочках, он все-таки слегка терялся, и его изрядно потряхивало.

ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ

Зато в песчаных дюнах на диких пляжах к северу от Анапы эта «Мазда» ни разу не зарылась — электромагнитная муфта отработала на «отлично», хотя в тех местах далеко не каждый кроссовер чувствовал себя уверенно. Конечно, это не полноценный внедорожник, но потенциала для умеренного офф-роуда у СХ-9 вполне хватает.

На трассе реальный расход топлива менялся в зависимости от манеры вождения. Если выдерживать положенные на автобане 110 км/ч, то аппетит «Мазды» ограничивается примерно 12-ю литрами на «сотню». Однако любые попытки «пришпорить белого коня» мгновенно увеличивают расход горючего до 14—15 литров и выше.

В течение всей поездки удалось впервые всерьез оценить преимущества ассистента контроля полосы движения, который деликатными подруливаниями корректировал траекторию. Адаптивную систему освещения с функцией автоматического переключения дальнего света фар как следует испытать не удалось, поскольку в темное время суток толком покататься не пришлось. Пожалуй, для полного счастья на дальнобойном расстоянии не хватило адаптивного круиз-контроля с фиксацией дистанции до впереди идущего автомобиля, которого также у СХ-9 нет в списке опций.

Не пришлось долго искать беспрекословного взаимопонимания с мультимедийной системой Mazda Connect, которая очень удобно управляется «кругляшом» на центральном тоннеле. Правда, штатный навигатор частенько терялся на оклолточных дорогах Краснодарского края, хотя на трассе М4 «Дон» до Ростова-папы заботливо сигналил о дорожных камерах видеофиксации.

Бегом к морю

Минувшей весной автомобильные поездки в южном направлении омрачились очередными инцидентами на посту ДПС близ станицы Кущевской, где вновь были зафиксированы противоправные действия местных стражей порядка в отношении рядовых водителей. Еще одной ощутимой неприятностью для туристов стали многочисленные пробки из-за ремонта дорог в Воронежской и Ростовской областях. Правда, в течение второй половины лета эту проблему удалось частично разрешить.

Мы, в свою очередь, первую пробку перед Воронежом в районе Богданово благополучно объехали через Айдарово. А вот волшебный поворот перед столпотворением в Лосево прозевали, и в результате медитировали час, что, судя по чужому опыту, еще терпимо. Третий запор после Каменск-Шахтинского обогнули через хутор Лихой.

СЛОЖНОСТИ БЫТИЯ

К сожалению, ни «Яндекс. Навигатор», ни Google maps совсем не учитывают качество покрытия объездных путей, и многие альтернативные маршруты вдоль М4 «Дон» грешат извечной российской проблемой — напрочь разбитыми участками. Так что будем надеяться, что в следующем летнем сезоне пробки на основной магистрали объезжать не придется в связи с их отсутствием.

На пунктах оплаты выручал транспондер, хотя экстремально длинных хвостов на терминалах для наличного расчета не было. Тем не менее, на некоторых участках М4 в Тульской, Липецкой и Воронежской областей заправок катастрофически не хватает. К колонкам выстраиваются длиннющие очереди, парковка и магазины до отказа заполнены отдыхающими. Туалеты оккупировали милые дамы, а мужичкам приходилось решать свои проблемы за ближайшим мусорным контейнером.

Конечно же, как и в любом путешествии на юг, прекрасному настроению способствовали впечатляющие панорамы за бортом. Однако при ближайшем рассмотрении почти вся обочина оживленной магистрали обезображена мусором.

Путь из Ростова-на-Дону до диких песчаных пляжей в районе Кизилташского лимана занял шесть часов. После Кущевского поста ГИБДД, где, к счастью, оказалось пусто, Яндекс-навигатор заставил свернуть налево и до Славянска-на-Кубани мы ехали живописными огородами. Придорожная торговля ожидаемо порадовала вполне гостеприимными ценами на фрукты и овощи. Вялотекущая пробка после Славянска-на-Кубани заняла 40 минут, а потом еще часок с ветерком, и вот оно — Черное море…

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20 сентября 2018
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