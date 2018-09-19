Тест-драйв Mazda CX-9: из жизни отдыхающих

Диван,чемодан, саквояж

Споры об идеальной юрте для странствий среди автовладельцев не утихают круглый год, потому что в сезон отпусков многие из них превращаются в настоящих кочевников. В этом случае сомневаться в преимуществах крупногабаритного жилища не приходится, особенно если речь идет о пристанище для веселой команды из четырех человек. Согласитесь, размер жилплощади имеет большое значение, когда папе, маме и двум малолеткам предстоит прожить бок о бок более 4000 километров пути. Именно столько составил недавний наш вояж от Москвы до черноморского побережья Северного Кавказа и обратно.

Как известно, большому кораблю — большое плавание, и семиместная Mazda CX-9 с кузовом длиной 5075 мм стала оптимальным решением этого вопроса. Чтобы упаковать всю необходимую поклажу, включая барахло из разряда «на всякий случай», дополнительный багажник на крыше не понадобился. Все поместилось в штатный грузовой отсек, хотя его объем в «Мазде» не самый большой в классе — 810 литров.