Mitsubishi подняла цены почти на весь российский модельный ряд

Больше остальных повезло тем, кто запланировал покупку кроссоверов Mitsubishi ASX, Eclipse Cross или внедорожника Pajero Sport: эти модели во всех комплектациях подорожали на 10 000 рублей.

Отныне ценник на «паркетники» стартует от 1 149 000 и от 1 409 000 «деревянных» соответственно, а рамный «проходимец!» можно забрать минимум за 2 209 000 «целковых».

Немного больше прибавили в цене пикап Mitsubishi L200 и Outlander: к их прайсам приплюсовали по 30 000 рублей независимо от комплектации. Грузовичок уедет с покупателем за 1 809 000 рублей, а кроссовер оценивается в 1 589 000 «деревянных».