Mitsubishi подняла цены почти на весь российский модельный ряд

Фото: Mitsubishi
Японская Mitsubishi довольно часто меняет свои ценники. В августе они подняли цены практически на весь модельный ряд, за исключением Mitsubishi Outlander. А в начале сентября удорожание затронуло еще две модели — кроссовер ASX и внедорожник Pajero Sport. Но и этого маркетологам марки показалось мало, и под раздачу в очередной раз попала почти вся продуктовая линейка.
Светлана Ермолаева

Больше остальных повезло тем, кто запланировал покупку кроссоверов Mitsubishi ASX, Eclipse Cross или внедорожника Pajero Sport: эти модели во всех комплектациях подорожали на 10 000 рублей.

Отныне ценник на «паркетники» стартует от 1 149 000 и от 1 409 000 «деревянных» соответственно, а рамный «проходимец!» можно забрать минимум за 2 209 000 «целковых».

Немного больше прибавили в цене пикап Mitsubishi L200 и Outlander: к их прайсам приплюсовали по 30 000 рублей независимо от комплектации. Грузовичок уедет с покупателем за 1 809 000 рублей, а кроссовер оценивается в 1 589 000 «деревянных».

автопродажи, авторынок, внедорожник, кроссоверы, пикапы
27 сентября 2018
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