Три малоизвестных способа значительно сэкономить топливо в пробках

Затруднения в городском трафике не только крадут время у водителей, заставляя их тратить дополнительные минуты и часы на дорогу домой и из дома. В «пробочном» режиме движения резко растет расход топлива и почти никто не задумывается, что с этой проблемой можно бороться.
Максим Строкер

Общепринятой аксиомой считается тот факт, что как только машина попадает в пробку, у нее резко растет расход топлива. Действительно: авто, пока «толкается» в заторе, чуть ли не половину времени стоит на месте, а мотор тем временем работает — «литры на сотню» растут на глазах. Сейчас на многих моделях устанавливается система «старт/стоп», когда электроника автоматически глушит двигатель при остановке и заводит его, когда нужно тронуться.

Однако в настоящей пробке она отключается достаточно быстро, поскольку при неработающем движке кондиционер и вся электрика машины питается от аккумулятора, а его в режиме столь активного потребления тока надолго не хватает — приходится прекращать глушения мотора, чтобы генератор продолжал функционировать. Получается, попал в затор — на расход топлива лучше не смотри, чтобы не расстраиваться?

Не совсем так. Снизить «жор» бензина или дизтоплива в таком режиме движения вполне реально. Во-первых, к экономии в пробках можно подготовиться. Для этого следует перекачать шины — чтобы давление в них было слегка выше рекомендованного. Такая мера несколько снижает величину сопротивления колеса качению и в конечном счете способствует меньшему расходу горючего.

На некоторых моделях авто есть возможность включить режим «эко».

В нем машина становится «тормозной» — с опозданием реагирует на действия педалью газа, неспешно набирает обороты мотор, трансмиссия норовит пораньше перейти на повышенную передачу и т. п. Все вместе эти действия серьезно снижают расход топлива.

Но дальнейшая его экономия оказывается в прямой зависимости от манеры езды самого водителя. Главная цель, к которой он должен стремиться для экономии горючего в пробке — стараться как можно реже прикасаться к педалям газа и тормоза. Поскольку основные затраты «лишнего» горючего приходятся не только на моменты простоев на месте, но и при разгонах.

В идеале машина должна двигаться на холостых оборотах мотора. Проще всего это сделать при наличии АКП. Отпускаем тормоз и авто потихоньку начинает разгоняться само. С МКП добиться аналогичного поведения можно далеко не на каждой машине и не с каждым водителем. В этом случае большинство будет вынуждено хотя бы слегка поднимать обороты мотора.

В любом случае, при такой манере езды, скорее всего, между твоим авто и идущим впереди будет образовываться большой разрыв дистанции. В принципе, это хорошо: к моменту, когда передняя машина вновь двинется, ваша (с не нажатой педалью газа) только-только неторопливо приблизится к ее корме. Вам даже не придется тормозить. Хуже, что в большой зазор между авто в пробке частенько норовят втиснуться машины из соседних рядов — в иллюзорной надежде что ваш едет быстрее. Но это неизбежное зло, если для тебя экономия топлива — главное.

АЗС, бензин, цены на топливо, заторы, пробки, дизельное топливо
27 сентября 2018
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