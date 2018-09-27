Три малоизвестных способа значительно сэкономить топливо в пробках

Общепринятой аксиомой считается тот факт, что как только машина попадает в пробку, у нее резко растет расход топлива. Действительно: авто, пока «толкается» в заторе, чуть ли не половину времени стоит на месте, а мотор тем временем работает — «литры на сотню» растут на глазах. Сейчас на многих моделях устанавливается система «старт/стоп», когда электроника автоматически глушит двигатель при остановке и заводит его, когда нужно тронуться.

Однако в настоящей пробке она отключается достаточно быстро, поскольку при неработающем движке кондиционер и вся электрика машины питается от аккумулятора, а его в режиме столь активного потребления тока надолго не хватает — приходится прекращать глушения мотора, чтобы генератор продолжал функционировать. Получается, попал в затор — на расход топлива лучше не смотри, чтобы не расстраиваться?

Не совсем так. Снизить «жор» бензина или дизтоплива в таком режиме движения вполне реально. Во-первых, к экономии в пробках можно подготовиться. Для этого следует перекачать шины — чтобы давление в них было слегка выше рекомендованного. Такая мера несколько снижает величину сопротивления колеса качению и в конечном счете способствует меньшему расходу горючего.

На некоторых моделях авто есть возможность включить режим «эко».