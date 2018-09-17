Японцы опубликовали первый тизер обновленного Mitsubishi L200

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, дебют рестайлинговой версии внедорожника Mitsubishi L200 намечен на 9 ноября в Тайланде, где его, собственно говоря, и производят.

Судя по изображению, новинка получила модную и эффектную внешность. Светодиодная оптика выполнена в стиле кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross, а искобразный дизайн роднит пикап с внедорожником Pajero Sport.

Интерьеру достались посвежевшие и более качественные материалы отделки, новый опцион и улучшенная эргономика. Агрегатная база осталась без изменений.

Прайс-лист на текущую версию пикапа L200 у нас стартует от 1 800 000 рублей.