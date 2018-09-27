В России стартовали продажи обновленного Geely Emgrand 7

В Россию приехал Geely Emgrand 7, переживший уже третье по счету обновление. Среди новшеств можно отметить посвежевшие экстерьер и интерьер, а также современный информационно-развлекательный комплекс с восьмидюймовым дисплеем. Но куда более интересен тот факт, что четырехдверка обзавелась новым более мощным двигателем.

Если прежде Emgrand 7 для России оснащался 106-сильным мотором объемом 1,5 литра, то теперь — 1,8-литровым агрегатом, выдающим 133 л. с. В паре с ним может трудиться как механическая коробка передач, так и вариатор. Автостроитель уверяет, что седан на «ручке» в среднем потребляет 7,9 литра горючки на 100 км/ч, а с бесступенчатой трансмиссией — 7,8 л.

Список оснащения обновленного «Эмгранда» включает в себя систему помощи при экстренном торможении, светодиодные дневные ходовые огни, бесключевой доступ в салон и запуск мотора кнопкой, датчик давления в шинах, мультифункциональный руль.

Приобрести машину в базовой комплектации «Комфорт» можно по цене от 879 990 рублей, в то время как авто в более интересном исполнении «Люкс» обойдется уже как минимум в 969 990 целковых.

Кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» — первым в России — протестировал рестайлинговый Emgrand 7. Узнать о том, чем он порадует, а чем огорчит, можно здесь.