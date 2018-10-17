Можно ли купить машину по цене недорогого смартфона, и будет ли она ездить

«Чуть подождать и станет кабриолетом», «естественная вентиляция через дыры в днище», «аудиоподготовка — полная, пой сам», «следили настолько, чтобы ездила», «состояние как из ада» — это все описание автомобилей АВТОВАЗА, которые оценены владельцами менее, чем в 30 000 рублей. Причем лидируют в нашем списке бюджетников отнюдь не «классические модели» — самой дешевой LADA оказалась «девятка» за 17 000 рублей. Но без слез на нее не взглянешь.

Самая низкобюджетная «Волга» — модель 2410 1988 года выпуска — обойдется в 25 000 рублей. Документы и весь архив при ней, а вот аккумулятор хозяин отдать не готов. Добавляем еще 5300 рублей за самую дешевую батарею и получаем 30 300 рублей. Машина выглядит не слишком презентабельно, но по заверению собственника кузов еще крепкий. Приличная «Волга» встанет новому владельцу минимум в 60 000 рублей, и это будет черная 3102, еще помнящая дирекцию местных «отделений» и ранних постсоветских предпринимателей. Правда, за ней придется съездить в регион — в Москве ничего подобного уже не найти.