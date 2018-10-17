Можно ли купить машину по цене недорогого смартфона, и будет ли она ездить

Фото pinterest.nz
Как только «корочка» водительского удостоверения оказалась в руках, новоявленный водитель может садиться за руль. Каршеринг, аренду и кредит еще никто не отменял, но может стоит купить что-нибудь бюджетное, как завещали деды, чтобы научиться водить? Выбираем самый дешевый автомобиль всего по двум параметрам: на ходу, документы в порядке. Поехали!
Эдуард Раскин

«Чуть подождать и станет кабриолетом», «естественная вентиляция через дыры в днище», «аудиоподготовка — полная, пой сам», «следили настолько, чтобы ездила», «состояние как из ада» — это все описание автомобилей АВТОВАЗА, которые оценены владельцами менее, чем в 30 000 рублей. Причем лидируют в нашем списке бюджетников отнюдь не «классические модели» — самой дешевой LADA оказалась «девятка» за 17 000 рублей. Но без слез на нее не взглянешь.

Самая низкобюджетная «Волга» — модель 2410 1988 года выпуска — обойдется в 25 000 рублей. Документы и весь архив при ней, а вот аккумулятор хозяин отдать не готов. Добавляем еще 5300 рублей за самую дешевую батарею и получаем 30 300 рублей. Машина выглядит не слишком презентабельно, но по заверению собственника кузов еще крепкий. Приличная «Волга» встанет новому владельцу минимум в 60 000 рублей, и это будет черная 3102, еще помнящая дирекцию местных «отделений» и ранних постсоветских предпринимателей. Правда, за ней придется съездить в регион — в Москве ничего подобного уже не найти.

Фото carrrsmag.com

Доска бесплатных объявлений нам подсказывает: самый дешевый подержанный автомобиль сегодня — это «Москвич». За 412-ю модель просят 12 000 рублей, а человеческого вида «Святогор» обойдется всего в 20 000 «деревянных». «Жигули» за такие деньги не купить: либо нет документов, либо — кузова.

Но прежде, чем бежать к банкомату, вспомните, как нелестно отзывались отцы об этой машине: «Москвич» капризный, чертовски сложный в обслуживании, особенно на фоне проблем с наличием запасных частей и умельцев, способным «взбодрить» это чудо советской инженерии. Подвеска требует постоянного внимания, а рассматривать для приобретения можно исключительно автомобили с вазовскими моторами. УЗАМ — это кошмар. С подержанными кузовными частями проблем нет, а вот найти новый карбюратор или стартер довольно сложно. Не удивляйтесь, когда приехав по объявлению, деталь при вас будут снимать с машины. Чьей-то чужой машины.

Фото autogidas.lt

Можно ли купить «иномарку» дешево? Конечно, можно! За 25 000 «целковых» предлагают Audi 100 — легендарную «селедку». Машина, которая впервые в истории поставила автомобили этой немецкой марки в один ряд с Mercedes и BMW! Кузов крепкий, с документами порядок, мотор шепчет, коробка переключает. Пробег всего 519 000 км. Только прикаталась!

Самый дешевый представитель Баварии — BMW 318 E36 — обойдется в 50 000 рублей. Из описания ясно, что «пациент скорее жив», но руки приложить придется. А еще время, кошелек и подорожник. Иначе она вряд ли переживет зиму.

Mercedes, к примеру, можно приобрести всего за 45 000 рублей — половину стоимости нового IPhone Х. Да, он знавал лучшие времена, кузов далеко не безупречен, но документы при нем, и машина на ходу. Значит, вписывается в нашу концепцию.

Самой же дешевой и визуально опрятной машиной их всех столичных объявлений оказалась Mazda 626 второго поколения 1984 года выпуска — переднеприводный седан D-класса, который и сегодня не уступит многим на дороге. Судя по фотографиям, кузов в прекрасном состоянии, автомобиль обслужен, да еще в богатом исполнении: 1,6-литровый 80-сильный бензиновый мотор, автоматическая коробка передач, светлый кожаный салон с электрорегулировками! Продавец просит за авто всего 25 000 рублей и готов к торгу!

Фото avtovzglyad.ru

Пересмотрев вороха предложений различного автохлама, все возвращаются на «круги своя»: лучший автомобиль — новый автомобиль. Самое бюджетное авто сегодня — LADA Granta. В салонах официальных дилеров все еще можно купить дорестайлинговую машину, которая обойдется в 335 900 рублей с учетом скидок. Рестайлинговая же «Гранта» стоит не менее 419 900 ₽ За близкородственный Datsun on-Do попросят уже 461 000 «деревянных».

Самой дешевой новой иномаркой оказался Brilliance H230 — за него возьмут всего 459 900 рублей. Ravon R2 — наследник Chevrolet Spark — уже подороже, от 489 000 рублей. Renault Logan и Renault Sandero стартуют с отметки в 534 000 рублей.

…Покупая автомобиль, не забудьте об обязательных тратах: например, постановка на учет в Москве обойдется в 850 рублей, если номера в порядке. Если «жестянки» нужно заменить — добавляйте еще 2000 рублей. Владелец новой машины заплатит за постановку на учет 2850 рублей. Получение талона техосмотра может влететь в копеечку, а полис ОСАГО в Москве на «Гранту», на Mazda 626 и на «Москвич» обойдется в 4530, если за плечами 10 лет безубыточного стажа. А если в паспорте восемнадцать лет, а стажа без года неделя, то один только полис ОСАГО в столице обойдется в 16 307 рублей. На 3693 рубля дешевле, чем «Москвич», который мы присмотрели. Иначе говоря, сегодня сесть за руль собственной машины новичок может минимум за 29 157 рубликов, а опытный драйвер — за 17 380.

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17 октября 2018
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