Какие подержанные автомобили нельзя покупать ни при каких условиях

Большинство наших автолюбителей мечтают приобрести надежные, недорогие «рабочие лошадки», и вторичный рынок изобилует подобными предложениями. Но вот беда — среди них замаскирована целая армия машин с подмоченной репутацией и скрученным пробегом. Конечно, компромат на бэушный товар всегда тщательно скрывают продавцы, но почти всегда найдется способ распознать его подноготную.

Скрытую угрозу на вторичном рынке представляют собой не только битые экземпляры, но и те, что за короткий срок подвергались изнурительной и беспощадной эксплуатации. Квалифицированный специалист такие авто всегда определит по целому ряду признаков. Прежде всего речь идет о техническом состоянии машины, а также о степени изношенности кузова и салона.

Конечно, ряд показательных фактов из прошлого выявят записи в ПТС. Главное, что вас должно насторожить — наличие юридического лица среди бывших владельцев, эксплуатировавших машину, например, в течение двух лет. Крайне маловероятно, что автомобиль все это время простоял в дилерском салоне. Запросив у продавца фото ПТС, вы можете узнать подробную информацию о компании-владельце и видах его экономической деятельности на сайте Федеральной Налоговой Службы в разделе «Сведения о государственной регистрации юридических лиц».