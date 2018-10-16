Какие подержанные автомобили нельзя покупать ни при каких условиях

Не секрет, что наряду с преимуществами вторичного рынка, покупка подержанного «железного коня» почти всегда грозит определенными рисками. Поэтому при выборе подходящего варианта следует изучить его биографию. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые «темные» факты из автопрошлого, говорящие о том, что покупать машину не стоит.
Большинство наших автолюбителей мечтают приобрести надежные, недорогие «рабочие лошадки», и вторичный рынок изобилует подобными предложениями. Но вот беда — среди них замаскирована целая армия машин с подмоченной репутацией и скрученным пробегом. Конечно, компромат на бэушный товар всегда тщательно скрывают продавцы, но почти всегда найдется способ распознать его подноготную.
Скрытую угрозу на вторичном рынке представляют собой не только битые экземпляры, но и те, что за короткий срок подвергались изнурительной и беспощадной эксплуатации. Квалифицированный специалист такие авто всегда определит по целому ряду признаков. Прежде всего речь идет о техническом состоянии машины, а также о степени изношенности кузова и салона.
Конечно, ряд показательных фактов из прошлого выявят записи в ПТС. Главное, что вас должно насторожить — наличие юридического лица среди бывших владельцев, эксплуатировавших машину, например, в течение двух лет. Крайне маловероятно, что автомобиль все это время простоял в дилерском салоне. Запросив у продавца фото ПТС, вы можете узнать подробную информацию о компании-владельце и видах его экономической деятельности на сайте Федеральной Налоговой Службы в разделе «Сведения о государственной регистрации юридических лиц».
Такси
Самая распространенная группа риска на вторичном рынке — бывшие такси. Почти всегда такие машины эксплуатировались круглосуточно, в несколько смен различными водителями. За короткое время их них выжимают максимум прибыли, а когда они начинают сыпаться, выставляют на продажу. Чаще всего среди бывших таксомоторов встречаются авто в минимальных комплектациях самого доступного белого цвета: Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Renault Logan, KIA Rio, Ford Focus.
Корпоративное использование
Порой не менее беспощадной эксплуатации подвергаются машины, находившиеся в корпоративном пользовании. Ведь не исключено, что транспорт был задействован на курьерской службе. Но даже вне зависимости от рода деятельности конторы, чаще всего любая служебная «лошадь» ходит по рукам, и далеко не все сотрудники бережно с ней обращаются.
Настоящий «кот в мешке» обычно предлагается на торгах по банкроству. Покупая залоговые машины по низкой цене, нельзя исключать проблемы с их получением и оформлением, даже если на аукционе вас по всем правилам признали победителем. Чаще всего выгодные варианты не доходят до торгов в связи с тем, что в обанкротившихся организациях они перекупаются предприимчивыми сотрудниками. Так что нередко с молотка уходят проблемные варианты.
Утопленник
Тема машин-утопленников на нашем вторичном рынке особенно актуальна была в 2011−2012 годах после аварии на японской атомной электростанции в Фукусиме. Однако автомобили тонут не только во время наводнений. Дальневосточным контрабандистам нередко приходится прятать свой незаконный товар, доставляемый на судах из Японии и Южной Кореи, прямо в море. Так что у нас всегда хватает «утопленников», которые для потенциального владельца таят в себе самые разные сюрпризы.
Битые авто
Авария в биографии машины — самое распространенное явление на «вторичке». Деформированный кузов с нарушенной геометрией представляет собой большую проблему для владельца. Такие машины быстрее стремятся продать, маскируя следы ДТП, но опытный мастер с определенным оборудованием сможет определить даже то, в какую часть кузова пришелся удар при столкновении. Поэтому процесс выбора авто с пробегом лучше доверить специалистам области.