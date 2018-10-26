Mitsubishi вновь подняла цены на Mitsubishi Pajero Sport и Mitsubishi L200

И в этот раз Mitsubishi Pajero Sport подорожал на 10 000 рублей в четырех комплектациях из шести представленных. Отныне в базе он обойдется покупателю в 2 209 000 рублей. Осталась неизменной стоимость авто в вариантах Intense и Instyle, которые комплектуются 2,4-литровым дизелем мощностью 180 л. с. в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Пикап Mitsubishi L200 прибавил к ценнику 30 000 «деревянных» во всех комплектациях. Теперь грузовичок уедет из автосалона минимум за 1 809 000 «целковых», а в «максималке» станет вашим за 2 438 000. Автомобиль оснащается дизельными «четверками» мощностью 154 и 181 л. с., агрегатированными шестиступенчатой механической коробкой передач или пятискоростной АКП — на выбор.