Японцы рассекретили новый Mitsubishi Delica

Судя по всему, Mitsubishi Delica создана в одном стиле с Mitsubishi XM Concept, дебютировавший в конце лета в 2016 года. Спустя год похожий дизайн получил совершенно новый минивэн Mitsubishi Xpander.

Delica следующего модельного года роднится с прототипом двухлетней давности: узкие дневные ходовые огни, большой вертикально расположенный осветительный блок под ними, а также форма решетки радиатора. В основу модели легла та же модульная архитектура, на которой производитель строит Mitsubishi Outlander.

По предварительным данным, в подкапотном пространстве пропишется усовершенствованный 2,3-литровый дизельный турбомотор мощностью 170 л. с., агрегатированный с шестискоростной автоматической коробкой передач. Авто предложат как с передним приводом, так и в полноприводном исполнении.

В России Mitsubishi Delica японцы не предлагают. У нас минивэны — отнюдь не самый ходовой товар.