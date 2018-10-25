Когда за ОСАГО придется переплатить в 5 раз больше

С ситуацией, когда необходимо оформить кратковременный договор ОСАГО, могут также столкнутся те, кому досталась машина без техосмотра, и им необходимо приехать на ней к месту его проведения. Кроме того, без такого полиса не обойтись автовладельцам, которые намерены продать свою «ласточку», и им требуется на короткий срок снять ее с учета. Неслучайно этот тип ОСАГО называют транзитным.

Максимальное действие краткосрочной «автогражданки» — 20 суток. По мнению законодателей, этого должно хватить, чтобы пригнать автомобиль к новому месту регистрации. Тем более, что при необходимости максимальный срок ОСАГО может быть продлен за счет оформления нового временного транзитного полиса. К тому же, автовладелец может заключить договор на любой срок в пределах установленных 20 дней, но не меньше, чем на пять суток.

Не стоит забыать, что по прошествии указанного в полисе срока в течение пяти дней следует обязательно получить стандартную страховку.