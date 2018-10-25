Когда за ОСАГО придется переплатить в 5 раз больше

Согласно закону об ОСАГО, автовладельцы должны иметь полис «автогражданки» вне зависимости новая машина или старая, и как часто они ей пользуются. Недавно купленное авто, которое необходимо перегнать в другой город, также должно быть застраховано. Как это можно сделать при отсутствии номеров, напомнит портал «АвтоВзгляд».
С ситуацией, когда необходимо оформить кратковременный договор ОСАГО, могут также столкнутся те, кому досталась машина без техосмотра, и им необходимо приехать на ней к месту его проведения. Кроме того, без такого полиса не обойтись автовладельцам, которые намерены продать свою «ласточку», и им требуется на короткий срок снять ее с учета. Неслучайно этот тип ОСАГО называют транзитным.
Максимальное действие краткосрочной «автогражданки» — 20 суток. По мнению законодателей, этого должно хватить, чтобы пригнать автомобиль к новому месту регистрации. Тем более, что при необходимости максимальный срок ОСАГО может быть продлен за счет оформления нового временного транзитного полиса. К тому же, автовладелец может заключить договор на любой срок в пределах установленных 20 дней, но не меньше, чем на пять суток.
Не стоит забыать, что по прошествии указанного в полисе срока в течение пяти дней следует обязательно получить стандартную страховку.
Конечно, временный полис обойдется значительно дешевле полноценного. Стоимость десятидневного договора ОСАГО составит около 10% от суммы годового. Соответственно страховка на 20 дней оценивается в пределах 20% от обычной — то есть в пять раз дешевле. Но даже если временный договор в сравнении традиционной «автогражданкой» не так дорого стоит, столь короткий срок все равно не оправдывает его цену. Зато в любом случае это остается существенной экономией на страховых услугах при ДТП.
Процесс оформления и выдачи транзитной «автогражданки» фактически ничем не отличается от порядка заключения стандартного договора ОСАГО. Оформить временный полис может любое лицо, владеющее транспортным средством на законном основании. Для этого необходимо предоставить в страховую компанию заявление, паспорт, ПТС, водительское удостоверение, а также справку, подтверждающую отсутствие аварий, произведенных с участием транспортного средства.